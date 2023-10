Las ganas de victoria y la necesidad de sumar de dos en dos van de la mano en el Balonmano Zamora. Los "Guerreros de Viriato" afrontan esta tarde-noche en el Ángel Nieto (20.00 horas) un nuevo encuentro liguero que llega tras la eliminación de Copa del Rey este pasado miércoles frente al BM Nava.

Tanto el entrenador como los jugadores reconocen que hay mucha ilusión por poder lograr ante su público esa primera victoria que se les está resistiendo, aunque admiten que el rival, el San Pablo Burgos puede que no sea el oponente más propicio para lograrlo, pero se intentará.

El técnico tiene claro que uno de los principales problemas es que todavía no han conseguido acoplar a todos los jugadores y es que muchos son nuevos y se requiere un periodo de adaptación, sin hablar de las bajas que están sufriendo, de hombres importantes en el vestuario como Andrés Pérez, que se ha despedido del curso, y Jortos, que todavía no tiene fecha de vuelta y con el que no pueden contar de momento.

Aun así, el equipo pistacho tratará de sacar a relucir sus mejores armas, siendo más sólidos en defensa, donde tienen que evitar cualquier tipo de concesión, y más fluidos en ataque, evitando pérdidas que pueden ser clave como les ha sucedido anteriormente. Todo, sumado a una mayor regularidad de buen balonmano en cancha ante unos burgaleses que son ahora mismo terceros con tres victorias y un empate, frente al único punto que tienen los zamoranos en su casillero.

De hecho, Fran González indicó que es un plantel muy potente que apenas tiene puntos débiles. "La primera línea es muy fuerte y la tendremos que intentar controlar". "La clave es que estemos todos bien, al 100% durante todo el partido, y todos juntitos como un equipo. Tenemos que subir mucho la prestación defensiva porque estamos muy blanditos y todo pasa por ahí: estar bien en defensa y no cometer tantos errores en ataque". Sobre si deberán estar pendientes de algún jugador en particular, el entrenador del BMZ no quiso hacer individualidades.