Ocupando ya el último puesto de la clasificación en la División de Honor Plata, el Balonmano Zamora Enamora se prepara para un nuevo encuentro, un choque trascendental ante el FC Barcelona "B" que encara con "más ganas que nunca de conseguir los dos puntos", según señaló en rueda de prensa Guillermo Medina. Un duelo entre dos equipos de la zona baja en el que los pistacho, según apuntó ayer el extremo, aspiran a puntuar para acabar su mala racha.

Medina fue muy transparente ante los medios y reflejó el sentir de toda la plantilla del Balonmano Zamora ante los resultados encajados la pasada semana. "Han sido dos derrotas bastante duras y estamos dolidos, pero estamos trabajando bien esta semana. Con las mismas ganas y la misma intensidad, buscando cambiar la forma de jugar", comentaba el "Guerrero de Viriato", apuntando que frente a UBU San Pablo "se demostró que el equipo sabe" lo que tiene que hacer, pero que "no se puede hacer solamente durante diez minutos". "Tenemos que jugar todo el partido, los sesenta minutos, como lo hicimos los diez primeros", enfatizó el extremo.

En cuanto a la evolución que debe seguir el Balonmano Zamora Enamora y qué área debe reforzar, Medina indicó con sus palabras que quizá la parcela ofensiva sea prioritaria. "En ataque creo que nos falta algo de continuidad, pero en defensa creo que, si defendemos duro y con intensidad, somos fuertes. El otro día, durante nueve minutos Burgos nos marcó un solo gol", indicó el madrileño, quien puso de nuevo el óbice de "tener que llevar el rendimiento a todo el partido" y no solo a unos compases concretos.

El extremo, que afirmó sentirse "cómodo con todos los compañeros, técnicos y directiva" en su nueva aventura en Zamora, no tuvo problema tampoco en admitir que, ahora mismo, el Balonmano Zamora Enamora tiene también el inconveniente de trabajar con el lastre mental de los resultados. "Está claro que no estamos como en la primera semana, llevamos cinco derrotas, dos bastante grandes en la última semana..." comentó, para afirmar que, incluso de la situación que vive hoy el equipo, se puede sacar una lectura positiva. "Creo que se puede lograr esa primera victoria, y que debido a esos resultados, tenemos más ilusión que antes de lograrla. Yo tengo más ganas que antes y todos queremos los dos puntos cuanto antes", destacó.

Un rival que también llega herido

Un botín, el triunfo, que tratarán de encontrar frente a un FC Barcelona "B" que también encara el partido en horas bajas. "Es verdad que, por ahora, el FC Barcelona "B" no es el de otros años", comentó, añadiendo: "hace poco me dijeron que este equipo nunca ha perdido contra el filial blaugrana y, espero, que siga siendo así". Una victoria que, según señaló el propio Medina, el Balonmano Zamora Enamora debería buscar siempre pues es "un equipo capaz de ganar a cualquiera", restando importancia al duro calendario de inicio. "La liga es muy larga y creo que podemos ganar a cualquier equipo, sin importar si es de la parte alta de la tabla o no. Podemos ganar a cualquiera, y más en casa", zanjó.