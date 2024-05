García-Gallardo responde a los "talibanes del patrimonio": "La pirámide no se toca"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha alertado este martes a los "talibanes del patrimonio y manipuladores de la historia", en alusión a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que el Ejecutivo autonómico "no dará ni un paso atrás" pues "la Pirámide (de los Italianos) no se toca".

Así ha respondido en un mensaje en X el dirigente autonómico a la ARMH, después de que ayer esta asociación presentara una denuncia ante la Fiscalía contra a la Junta de Castilla y León por declarar Bien de Interés Cultural la denominada Pirámide de los Italianos, una construcción inaugurada en 1939 en el norte de la provincia de Burgos para albergar los restos de soldados italianos que fallecieron en la Guerra Civil luchando en el bando sublevado.

Esta asociación considera que el Gobierno de Castilla y León ha cometido un delito de prevaricación con esta declaración y pide en su escrito a la Fiscalía que practique diligencias.

"Los talibanes del patrimonio y manipuladores de la historia no se cansan de hacer el ridículo. A ver si se enteran: no vamos a dar ni un paso atrás. La pirámide no se toca", ha escrito García-Gallardo en sus redes sociales.

Sobre este mismo tema, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado, preguntado sobre si se plantea retirar esta declaración de Bien de Interés Cultural, que es un "hecho reglado" y la Junta ha cumplido "todos los trámites".