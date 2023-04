La lucha del Balonmano Zamora Enamora por la permanencia en División de Honor Plata llega hoy a un momento álgido en el que la victoria de los "Guerreros de Viriato" puede ser clave para su futuro más inmediato. El equipo zamorano visita este mediodía (12.00 horas) al Alarcos Ciudad Real, equipo con el que se han enfrentado cursos atrás y que ahora mismo es un rival directo por mantener la categoría, ya que se sitúa un puesto por debajo y con dos puntos menos que los de Fran González, que tienen ahora mismo 12 puntos en su casillero y la oportunidad de abrir brecha y escalar hacia puestos de "mayor tranquilidad".

Los zamoranos llegan a este encuentro tras una segunda victoria en casa frente a Sant Quirze (actual colista de la clasificación), en un choque en el que la imagen no fue todo lo buena que hubiesen deseado, y conscientes de que el de hoy no será tampoco un choque fácil en una pista que históricamente no se les da bien a los de la capital del Duero. Los jugadores saben que se encontrarán con una plantilla correosa y con experiencia, alentada por una afición que, como la de los pistacho, anima durante los sesenta minutos, y frente a la que intentarán hacer valer sus armas, con mejoras indispensables respecto al último choque, tal y como indicó el responsable del cuerpo técnico. En concreto, los zamoranos deberán mejorar en la regularidad de juego, alargando los momentos de buen balonmano, y evitando, en la medida de lo posible, atascarse en ataque donde deben tener una mayor movilidad de balón sin descuidar la contundencia en defensa.

En líneas generales la semana de trabajo ha sido positiva para el equipo y una de las tareas principales del entrenador ha pasado por corregir esos errores que tuvieron ante el colista, aunque conscientes de que lo que toca es mirar hacia adelante. "Sabemos que no hicimos un buen partido, pero ya está. Tenemos ahora otro, una nueva final". Así de sincero fue Fran González, quien dejó clara la importancia de, si se puede, dejar cerrados los encuentros en el descanso y evitar sufrimientos finales que puedan salir caros aunque no siempre sea posible. "Tenemos que concienciarnos de eso. Si tenemos al rival tocado hay que herirlo de muerte, y estaremos todos más tranquilos, también la afición. No es cuestión de machacar con el tema, pero sí recordarlo", comentó el técnico en la rueda de prensa previa al choque. Respecto a Alarcos, es sabedor de que les va a poner las cosas muy difíciles. "Es un rival complicado que acaba de cambiar el cuerpo técnico", lo que puede llevar a algún cambio puntual en el estilo de juego.

"Hay entrenadores nuevos, y querrán agradar. Saben que si pierden contra nosotros se descolgarán un poco, por lo que nos vamos a encontrar con un rival que va a pelear seguro y saben que para ellos sí es una final", explicó el responsable del cuerpo técnico. González dejó patente que preparan el encuentro pensando en que los rivales van a poder contar con toda su artillería, haciendo hincapié en que "a mí me preocupa más lo que podamos hacer nosotros que lo que haga el contrario", una frase que el técnico repite cada semana.

Con estas premisas se prevé un encuentro intenso y de gran dureza en el que los zamoranos pueden recibir un espaldarazo importante a sus objetivos de permanencia aunque, hay que tener claro, que todavía quedará mucho trabajo por delante.

La expedición de los Guerreros de Viriato viaja al completo en busca del máximo botín con el que esperan celebrar del mejor modo posible el Domingo de Resurrección.