Rubén Etayo fue el héroe en la última victoria del Balonmano Zamora Enamora al anotar el decisivo 30-29 que dio dos puntos vitales al cuadro pistacho. Sin embargo, el pivote restó importancia a su gol desde los seis metros al término del partido y ponía ya el foco en el siguiente compromiso de los zamoranos en Ciudad Real, un duelo que aseguró "es una auténtica final" para los de Viriato.

Etayo, que esta temporada ha tenido algún problema físico, no se sintió especialmente feliz por su gol. "Me sabe igual de bien que los 29 anteriores que no marqué yo", dijo sonriendo tras la contienda, asegurando que "con que el equipo meta uno más que el rival, aunque marquen 15 goles los porteros, estaría encantado" porque para él "lo importante es ganar y ya está".

El pivote destacó que del último partido "poca lectura se puede hacer más allá de los dos puntos, que fue lo mejor" pues resultó "un duelo a trompicones" en el que volvió a verse que al BM Zamora Enamora le "cuesta mucha controlar los partidos". El jugador pistacho mantuvo que, en ese sentido, el reto es "hacer un partido similar al que se hizo ante Alicante", ejemplo que esperan tomar para el próximo duelo ante BM Alarcos. Un choque decisivo.

"Todos los partidos serán una final porque todos los equipos están en problemas. Toda la tabla está en una diferencia de apenas cinco puntos y todo el mundo quiere ganar, más en casa. A nosotros nos toca viajar y sabemos que es una auténtica final lo que nos viene porque hay que "rascar" algo fuera de casa sea como sea y, ojalá, sea este fin de semana que viene cuando lo consigamos", comentó.