El Balonmano Zamora Enamora afronta hoy su segundo encuentro de la nueva fase de la competición, en la que lucha por la permanencia en División de Honor Plata, y lo hace con la motivación por las nubes, y es que la victoria ante Alicante (31-28) ha sido una inyección de oxígeno y vitalidad para los "Guerreros de Viriato". En esta ocasión toca desplazarse, y mucho, y es que los pistacho jugarán esta tarde (19.00 horas) en Ibiza ante un rival que superó al Ikasa Boadilla el pasado fin de semana y que se sitúa cuarto en la tabla con 12 puntos, dos más que los zamoranos que ahora mismo son sextos.

La realidad es que el BMZ llega a este encuentro con unas sensaciones muy positivas tras una semana "algo más tranquila" por la victoria ante los alicantinos. "La gente viene con otros ánimos a entrenar. Trabajamos a la misma intensidad, pero se nota un ambiente más agradable", comentó el entrenador. Así, Fran González confía en que se repita el mismo nivel defensivo que se vio en el Ángel Nieto, conscientes de que todavía quedan pasos quedar atrás pero sobre todo en ataque, con una mejor efectividad en los uno contra uno. "Seguimos insistiendo con el trabajo en ataque porque sí echo de menos un poco más de efectividad. Ante Alicante se estuvo bien durante muchos minutos, pero también nos penalizó estar con un hombre menos diez minutos en la segunda parte". Con todo, el entrenador de los pistacho insistió en que sigue trabajando "para llegar a ese equipo que yo quiero, que no tenga esas lagunas de 8 o 10 minutos, y en eso estamos", añadió González.

Ahora toca Ibiza, frente al que tratarán de poner en práctica una defensa agresiva, que presione y no de un balón por perdido. "Si no nos mentalizamos de que esa es nuestra defensa, lo pasaremos mal. Los partidos pasan por defender muy bien y en ataque ir poco a poco mejorando", subrayó. Para sumar los dos puntos en juego en tierras ibicencas, todos tienen claro que será necesario "pelear más que el equipo contrario y cometer un error menos que ellos", concluyó el míster que para este choque tiene hombres tocados como Andrés Pérez, que no pudo jugar ante Alicante por un golpe en el gemelo, que le hace llegar justo, y otros jugadores con molestias, pero sin bajas aseguradas.