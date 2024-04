Paga 350 euros de regalo de boda y se come el menú más cutre: "Me cago en la ostia"

Las bodas en España son eventos alegres y llenos de tradiciones que reúnen a familiares y amigos para celebrar el amor y la unión de una pareja. Implica, también, un gasto económico importante, por lo que todas las parejas (e invitados) cuentan con una cuidadosa planificación para disfrutar plenamente de esta ocasión especial.

Para asegurar una experiencia satisfactoria, es común que los asistentes regalen dinero, que generalmente oscila los 150 y 200 euros. En un hilo de discusión en 'Forocoches', un usuario compartió su experiencia: "Ayer tuve la boda de un amigo y una amiga de toda la vida (...) Imagino que todo el mundo habrá dado sobre 100-200 euros, pero como considero que es amigo de toda la vida, di algo más, 350 euros". Sin embargo, admitió que hizo esta transferencia sin tener idea de lo que le esperaba: "Si llego a saber que me iba a encontrar con este menú de boda, hubiera dado 50 euros y gracias".

Según su relato, la selección de platos fue "lo más denigrante" que había presenciado en su vida. "Lo comenté con mi grupo de amigos en la mesa durante la comida y algunos me daban la razón, otros decían que ellos comían más a gusto con lo que había, que no platos raros y modernos que ponen ahora".

No obstante, este hombre no compartía la opinión de algunos de los amigos con los que compartía mesa: "Me cago en la ostia, va a ser mejor comer un filete a la plancha con patatas el día de una boda que un rape en sala o un solomillo".

"En fin, me cabreo solo de penarlo de nuevo, así que os dejo la foto y veo si el raro soy yo o quién", añadió al compartir una imagen del menú. En ella se puede apreciar que, además del cóctel de bienvenida, los invitados podían elegir entre un primer plato, un segundo plato y el postre.

Foto de la cena de una boda. / Iván

Las opciones para el primer plato incluían ensalada mixta, arroz a la cubana y macarrones con tomate. En cuanto a los segundos platos, se ofrecía la elección entre pollo asado, filete con patatas o merluza en salsa verde. Para poner fin a la comida, se debía optar por la tarta Contesa, arroz con leche o una selección de frutas.

En los comentarios de la publicación, muchos expresaron su opinión sobre los platos. Mientras algunos los compararon con un "menú universitario", otros argumentaron que "nadie le obligó a hacer un regalo".