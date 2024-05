Zamora tiene ahora mismo más médicos jóvenes que hace una década, en 2013

El ejercicio de la medicina exige estar colegiado en la provincia donde se practica, por lo que las cifras de doctores colegiados son una buena herramienta para conocer la evolución de estos profesionales que tanto se echan en falta sobre todo en algunas especialidades.

Unos datos que arrojan unos resultados sorprendentes y que ponen en duda algunas de las afirmaciones que se dan por sentadas. Por ejemplo, el hecho de que muchos profesionales estén a punto de llegar a la edad de jubilación parecería indicar que hay un envejecimiento de las plantillas, si bien los datos dicen justo lo contrario.

Así, en Zamora había en el año 2013 un total de 87 médicos menores de 35 años mientras que ahora ejercen en la provincia en este tramo de edad 149 galenos, es decir, 62 más que entonces.

Ya hace una década las mujeres que ejercían la medicina a esas edades eran más que los hombres, en una proporción de dos a uno, porcentaje que se mantiene en la actualidad.

Entre 35 y 44 años también hay más médicos ahora, 152, de los que había hace una década, que eran 133, siempre según los datos de colegiación facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. En este tramo de edad había 91 mujeres por 41 hombres hace una década, mientras que ahora las féminas siguen siendo mayoría aunque con un margen algo menos amplio 95 doctoras frente a 57 doctores.

Es en el tramo siguiente, digamos de edad madura (de 45 a 55 años), cuando la balanza se inclina fuertemente para el lado contrario, ya que en 2013 estaban trabajando en Zamora 243 facultativos, frente a los 134 que hay ahora, es decir, una diferencia de 109 a favor de lose que estaban hace una década. La tasa de feminidad era mucho más baja en 2013 (108 hombres frente a 135 mujeres) y se ha acentuado en 2023, ya que en este tramo de edad hay 43 colegiados hombres frente a 91 mujeres.

Los mayores

Entre los 55 y 64 años, es decir, las edades más próximas a la jubilación se encuentra también otra de las explicaciones de la falta de médicos ya que ahora hay trabajando sólo 206, que son 104 menos de los que se encontraban en el ejercicio profesional hace una década.

En estas edades había en 2013 más hombres médicos, 198, que mujeres, 112, si bien actualmente son más las féminas, 116, que los varones, 90 los ataviados con la bata blanca y el fonendo.

Es cierto que las cifras muestran un hecho incontrovertible y es que el grupo de edad más numeroso es el de los mayores, aunque es cierto que ya está habiendo cierto relevo generacional.

Graves carencias pese a que la cifra de profesionales se mantiene muy parecida

A nadie se le escapa que hay especialidades médicas en Zamora que sufren una alarmante falta de facultativos, y sin embargo en números globales tiene una cifra de doctores muy parecida a la que contaba hace una década.

Si tomamos la cifra de médicos en activo que figura en los datos de colegiación resulta que en 2013 Zamora tenía 770 médicos colegiados como ejercientes, mientras que en 2022 eran 772. Es verdad que en solo un año la cifra de galenos ejercientes en Zamora ha bajado nada menos que en 26 y son 746 en estos momentos.

Los datos requieren un análisis, ya que por ejemplo la anterior consejera de Sanidad, Verónica Casado, siempre defendió que el problema por ejemplo de la Atención Primaria de Castilla y León no era tanto que no hubiera médicos, sino que tenía mas que ver con nuevas fórmulas de gestionar los recursos humanos. Su salida del Gobierno autonómico impidió que desarrollara sus planes acogidos, también es cierto, con recelo en el mundo rural y parte de la profesión médica. No hay que obviar tampoco que pese a las tasas de rejuvenecimiento de la profesión, en números globales el núcleo de médicos que se encuentra en la última etapa de ejercicio profesional es bastante más numeroso que el de menores de 35 años. Y hay también un descenso de profesionales entre los 45 y 54 años, los más escasos.

