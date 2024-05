Habla el relevo generacional en la medicina de Zamora

Un total de 24 médicos, enfermeros y psicólogos han comenzado su formación especializada en Zamora. De ellos nueve son médicos de Atención Primaria y ocho de Atención Hospitalaria que cursan el MIR, cuatro enfermeras que hacen el EIR (Enfermera Interna Residente) y tres psicólogos del PIR (Psicólogo Interno Residente).

Entre ellos figura, Estela Bajo, que fue la primera MIR que este año eligió Zamora como destino para su periodo de formación como médico residente. Se especializará en Medicina de Familia y Comunitaria y para ello optó por Zamora porque es de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y al ser un hospital pequeño le dejan participar más y la formación es "más dirigida hacia ti". Está convencida de que "la formación es muy buena en los hospitales pequeños", aunque luego quedan vacantes porque hay otros residentes que prefieren hospitales en los que se manejan técnicas de vanguardia o que prefieren hospitales más grandes o vivir en una ciudad más grande por temas de ocio o de movilidad.

Estela Bajo se muestra una defensora de la sanidad rural. "Me encanta la medicina rural y por eso no soy objetiva, creo que te da un contacto con el paciente que hay veces que no se tiene en el hospital. Es muy importante mantener la sanidad rural que tenemos en España", comenta esta profesional que admite sin dudarlo que le gustaría ser médica rural.

La elección de Zamora para su formación se debe a que era el hospital que más cerca le quedaba de casa con las características que buscaba. Además, había estado en la jornada de puertas abiertas del complejo hospitalario de Zamora y le gustó mucho lo que le contaron, por lo que eligió esta ciudad y la especialidad de Medicina de Familia pese a que por su posición en el examen de acceso al MIR podría haber elegido cualquier otra ciudad y otras especialidades más demandadas.

Otro de los nuevos residentes es Iker Álvarez, que llega de Bilbao y eligió el complejo hospitalario de Zamora para su formación MIR en la especialidad de Medicina Interna. Ha explicado que fue por consejos que le dieron cuando estudiaba sexto de Medicina por lo que ha elegido esta ciudad, ya que "me recomendaban que eligiera un hospital pequeño para que te dieran la oportunidad de hacer las prácticas y que estuvieras recogido y acogido y de esta manera tener un poco más de oportunidad de trabajo".

Tras preguntar a otros médicos que se forman en su especialidad, le recomendaron buscar "una zona donde te permitieran participar", ha detallado.

Suscríbete para seguir leyendo