Tiendas y marcas de vestidos de invitada de boda "low cost" para no gastarte mucho dinero

Si te han invitado a una boda, bautizo, comunión o evento para los próximos meses que viene y no tienes el bolsillo como para gastarte mucho dinero, además de recomendarte siempre el comercio local, aquí te proponemos una serie de tiendas online de vestidos de invitada 'low cost' para triunfar en las bodas.

Gracias a la amplia oferta que ofrecen las principales firmas de moda, ya no es necesario gastarse mucho dinero en los vestidos de boda. Al reducir tu presupuesto en tu estilismo, no tienes porqué renunciar al glamour. Es decir, a pesar de no gastarte mucho dinero en tu vestido, lucirás ideal y a la última moda. La gama de colores, texturas y formatos es inmensa y no está reñida al precio. Estas son las marcas recomendadas por la influencer Raquel Gonla, con más de 169.000 seguidores.

Muscari

Muscari. / M.

Pura Vida Clothes

Mia & Lova

Elephant Rooms

Asos

Vestidos de ASOS. / A.

Zara