¿Cuál es tu cara cuando te invitan a una boda? ¿De alegría o de marrón? ¿De pensar enseguida qué atuendo te vas a poner o más bien de pensar en qué excusa vas a poner para no ir? ¿O no sabes cómo reaccionar porque tienes un batiburrillo de emociones encontradas? Tranquilo, no estás solo. Hoy en día, está claro que las bodas se han convertido, para cualquier persona de clase media baja, en un compromiso. ¿Tenías algún plan de ahorro para este mes y te han invitado a una boda? Pues olvídalo, te vas a gastar un dineral, eso sí, igual que los propios novios.

Indumentaria, calzado, complementos, peluquería, posibles desplazamientos al lugar de celebración de la boda y posibles gastos de alojamiento y manuteción más el gasto de los gastos: el dinero que se le da a los novios. Este es el tema que nos ocupa en este artículo: ¿Cuánto dinero se le da a una pareja que se casa en Zamora? Hay muchísimos factores que condicionan esta cifra, pero a buen seguro, de media tendrá al menos dos ceros, es decir, más de 100 euros. La pregunta del (casi) millón: ¿Cuánto dinero le damos? El aquiler del lugar de la ceremonia, las flores, el servicio de foto y vídeo, el atrezzo donde colocar el arroz o los pétalos, el cóctel, el cubierto por invitado y las actuaciones musicales, sin incluir un sinfín de servicios extra, son algunos de los costes fijos que tendrá que afrontar la pareja de enamorados en el día de su boda. En resumen, un gasto nupcial de miles y miles de euros que continúa subiendo como las burbujas del champán. De ahí que sea de recibo que los invitados echen una mano y cubran, al menos, valga la redundancia, el cubierto. Es decir, un gasto que en muchas ocasiones ya supera los 150 euros. Partiendo de esa base, son muchas las parejas que tienen establecida la cuota de 200 euros por cabeza cuando son invitados a una boda, aunque como decimos, el margen de beneficio para los recién casados es cada vez más exiguo debido al desorbitado incremento de los costes relacionados con cualquier eventos BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones). La rebaja del acompañante En cambio, otras parejas invitadas ponen en práctica una táctica más o menos razonada. ¿Cuántas veces te ha pasado que has sido invitado a una boda por tu pareja o familia y tú en realidad apenas conoces a los novios? En base a este razonamiento, son muchos los invitados que deciden hacer pagos de distinto importe: el invitado principal costea el mayor pago y las personas acompañantes, otro pago de menor importe. Es decir, siguiendo la media, el invitado principal pagaría 200 euros y su acompañante, 150 euros. Los factores de preboda y posboda Si más o menos había un consenso con el pago por boda, otras celebraciones relacionadas con las bodas como la preboda o la posboda hacen saltar por los aires todos los cálculos. ¿Cuánto dinero doy ahora si el día anterior al convite ha organizado un fiestón para que todos los invitados se conozcan? ¿Cuánto aporto a mayores si al día siguiente del bodorrio también se va a celebrar una posboda para recordar todo lo que pasó durante el enlace y despedirse hasta otra ocasión especial? Aquí, los precios varían muchísimo en función de la calidad de los eventos organizados, si bien es cierto que los invitados no suelen dar más de 50 euros por día: es decir, 50 euros más si hay preboda (250 por cabeza), otros 50 euros más si también hay posboda (300 euros), y suma y sigue. ¿"Bautiboda"? Para rizar más el rizo, la pandemia del coronavirus sigue estando presente por todas sus consecuencias. Y es que numerosas parejas que habían planeado su boda durante los años del coronavirus se vieron obligados a aplazar y volver a aplazar sus casamientos. ¿Y qué pasó? Que, como todos sabemos, el confinamiento se hizo muy largo y en muchos casos sirvió para ampliar o empezar a formar familia con la llegada de su primer bebé. A numerosas parejas que tuvieron que aplazar sus bodas se le acumularon las noticias positivas y los acontecimientos, de ahí que no resulte extraño escuchar qu alguien está invitado a una "bautiboda", esto es, un bautizo y un boda, las dos celebraciones a la vez. Y aquí, ¿cuánto dinero se da? Parafraseando al programa de Andreu Buenafuente y Berto Romero... "nadie sabe nada". ¡Salud, amor y dinero para pagar todos los tipos de bodas!