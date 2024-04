Nueva vida "BBC" para la harinera de Zamora

En el pasado fue una harinera construida junto a la estación de trenes en 1917 por el arquitecto abulense que anticipó la impronta modernista en Zamora, Gregorio Pérez-Arribas. Las instalaciones de la fábrica de harinas Rubio fueron contempladas por miles de viajeros durante décadas, pero con el declive de la actividad industrial ligada al "granero" de España, su uso como lugar de molienda del trigo desapareció a finales del siglo XX.

Pero el edificio no murió del todo, aún le quedó un aliento de vida a través de sus silos y hace tres años se reconvirtió en lugar de celebración de eventos. Los problemas burocráticos con un espacio que compartía distintos usos obligaron, hace ahora medio año, a cerrar sus puertas al carecer de licencia, después de la revisión que hizo el Ayuntamiento de Zamora de todos los negocios hosteleros a raíz del trágico incendio de dos discotecas en Murcia.

Ha pasado poco más de medio año de entonces y el edificio de la carretera de Villalpando número dos de Zamora busca resucitar y poder reabrir como espacio de eventos. Inicialmente, en la tramitación para obtener los permisos necesarios intentó hacerlo de una forma que no era posible, por lo que ahora ha renunciado a contar con el espacio exterior y centrar su actividad hostelera en el interior de la antigua fábrica, según han detallado fuentes municipales.

Esta semana, La Harinera ha dado un paso más en los trámites para obtener licencia con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del anuncio de la solicitud de la licencia ambiental. La documentación del expediente está ahora en el periodo de información pública y durante diez días puede ser consultada por cualquiera que se acerque hasta las dependencias municipales de la calle Santa Ana.

Durante ese tiempo, cualquier persona podrá, no solo consultar el expediente, sino también "obtener copias impresas y presentar alegaciones, sugerencias, informes y cualquier documento que considere oportuno". Posteriormente, proseguirá la tramitación con el fin de poder reabrir con todas las bendiciones de Urbanismo.

De esta forma, los trámites para su reapertura, está vez sí, estarán bien hechos y no será necesario un cierre cautelar por falta de licencia.

Sala de fiestas y banquetes

La solicitud especifica que el espacio de eventos de La Harinera funcionará como "sala de fiestas interior y zona de banquetes con catering externo". Es decir, que se configurará como un espacio de Bodas, Bautizos y Comuniones, lo que popularmente se conoce como "BBC". Y lo hará manteniendo las señas de identidad de su pasado como industria harinera.

Al respecto, los promotores de este espacio recuerdan que la decoración industrial es una tendencia en el mundo del diseño de interiores que parte del Nueva York de mediados del siglo pasado, cuando jóvenes artistas comenzaron a instalarse en amplias y espaciosas fábricas llenas de vigas, ladrillos y hormigón en busca de espacio y luz.

Esas características son las que ahora hacen que renazca el espíritu de La Harinera como "espacio para fabricar eventos" que aúna vanguardia y tradición. Además de la sala de fiestas y la zona de banquetes con servicio de comidas externo ofrecido por catering de Luz, los promotores del proyecto ofrecerán servicios adicionales como el de diseño del evento, el "wedding planner" u organizador de eventos, la música y animación, la fotografía y vídeo o el alojamiento.

De las cuatro discotecas cerradas en Zamora tras el trágico incendio de Murcia, dos ya han vuelto a funcionar

Si La Harinera parece encontrar un nuevo camino tras verse afectada por los cierres decretados por Urbanismo el pasado mes de octubre tras la alarma generada por el incendio de las discotecas murcianas Teatre y La Fonda en el que fallecieron trece personas, otros locales de la carretera de Villalpando para los que en su día se decretó la clausura también han logrado solventar los problemas que llevaron a su cierre.

Zona de discotecas de la calle Villalpando. | José Luis Fernández / J. L. F. (Archivo)

En su momento, se cerraron cuatro discotecas y el mencionado salón de eventos. De los cuatro locales de ocio nocturno, en dos de ellos la clausura fue definitiva porque no podían cumplir con las exigencias legales para su reapertura. Fue el caso del discopub Wao, que no tenía licencia ambiental y no era posible su obtención al impedirlo la ordenanza municipal por estar a menos de 25 metros de otra discoteca; y de Mambo, que tampoco tenía licencia ni la podía conseguir porque en realidad era una ampliación de la discoteca Isabella. De las otras dos discotecas cerradas, ambas están ya en funcionamiento. En el caso de Isabella, se clausuró por orden de la Junta de Castilla y León por el incumplimiento de horarios y nivel de ruidos y esa clausura tenía un plazo marcado de seis meses en los que no podía desarrollar su actividad. Una vez cumplido ya ha podido reabrir.

El otro cierre por orden municipal fue el de la discoteca Agua de Coco, que también pudo abrir al poco tiempo, ya que el problema estaba en una ampliación local sin autorización. Una reforma exprés en el negocio permitió la reapertura con beneplácito de los técnicos del Ayuntamiento.

