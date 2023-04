Fran González, técnico del BM Zamora Enamora, afirmó ayer que "no es que se me hiciera largo el salto y el tiro de Rubén para el 30-29", es que tal y como se estaba jugando "no sabía si la íbamos a meter o no" y ganar el encuentro en esa última bola. "Tengo mucha moral pero, con el partido que estábamos haciendo... Obviamente, si pido tiempo muerto, es porque estoy confiado de que la podíamos meter pero...", comentó el entrenador, señalando que, para su gusto, "este fue el peor partido desde que estoy aquí, de largo". "Y eso que hemos perdido de 15 y con claridad otros partidos, pero hemos jugado muy mal", apostilló.

El entrenador pistacho no ocultó el mal encuentro de los suyos y señaló que, una vez más, el conjunto de Viriato fue muy irregular. Demasiado. "No sé. Hemos tenido ese bajón que sufrimos siempre en todos los partidos en el que nos vamos del encuentro. Nos vamos, nos vamos y, al final, cuando te das cuenta, tienes el partido empatado o estás ahí sufriendo. No somos capaces de ir ganando de tres o de cuatro e intentar meter más goles. Es un problema de mentalidad que me preocupa", aseveró al término del choque. Por otra parte, González quiso destacar a la hinchada local y la importancia que tuvo su papel en este Domingo de Ramos, dando no solo buen aspecto a las gradas sino aportando al equipo. "He estado en varios equipos y, después de los resultados de esta temporada, tener la afición que tuvimos hoy aquí y que te animen los 60 minutos después del partido que ven, es impagable. Los dos últimos minutos nos levantan ellos y ganan el encuentro porque animan más que nunca, meten presión y su empuje es responsable en gran medida de haber sacado los dos puntos", comentó, para pasar a asegurar que el equipo "no puede centrarse en el arbitraje", que desquició en varios momentos al público, y debe "centrarse en sí mismo" porque, bajo su criterio, lo ocurrido en la pista del Ángel Nieto y el mal juego del BM Zamora Enamora es "sin duda, culpa nuestra". En cuanto a la siguiente jornada y la necesidad de sumar puntos a los logrados en el Ángel Nieto en otros pabellones, Fran González comentó: "La próxima o la siguiente... alguna de las visitas hay que sumar. Ahora solo pensamos en Alarcos porque, viendo los resultados, está todo muy complicado hasta el punto de que Oviedo se está metiendo en problemas. Nosotros tenemos que ir a ganar todos los partidos, centrarnos en nosotros y sumar. Espero que en Ciudad Real hagamos un mejor partido que hoy y que, bien ahí o donde sea, sumemos puntos fuera porque es fundamental para la permanencia".