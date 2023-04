Luis Horcajada, extremo del Balonmano Zamora Enamora, no ha dudado en señalar el partido del domingo en Ciudad Real como "el más importante de la temporada" para la formación pistacho. Un choque determinante a su parecer porque "puede marcar diferencias" significativas en la lucha por evitar el descenso en División de Honor Plata. Pelea en la que los jugadores de Fran González tratarán esta semana de lograr su primer éxito lejos del Ángel Nieto para acercar el objetivo de la salvación.

"Es, de libro, la semana más importante de toda la temporada. No sabemos lo que vendrá en el futuro, quizá el próximo partido y los entrenamientos previos sean aún más importantes porque a tabla está muy ajustada, pero sabemos que puntuar fuera tal y como está la situación es fundamental y, especialmente, ante un rival directo como BM Alarcos", comentó ayer Horcajada, quien aseguró que de terminar el duelo con victoria pistacho "se trataría de un partido que podría marcar un poco la diferencia los equipos que están luchando por la salvación cerca de los puestos tranquilos y los que están más apartados ahora mismo".

En opinión del ágil extremo pistacho, el Balonmano Zamora Enamora encara el duelo "con muchas ganas" y también con confianza pese a que sufriera más de lo previsto para derrotar a Sant Quirze en el Ángel Nieto.

"Tenemos buenas sensaciones aunque el partido del pasado domingo no salió como esperábamos. Hay partidos malos, es así, pero eso solo hace que tengamos más ganas de encarar este encuentro", aseguró Horcajada, quien quiso "agradecer a todos los que estuvieron apoyando desde la grada" en la victoria del pasado domingo pues, bajo su punto de vista "la afición fue fundamental, sin ellos no no sabemos qué hubiera pasado".

Precisamente, los de Viriato no contarán con ese apoyo este fin de semana en su visita al Quijote Arena, una cancha que el extremo recordó "siempre se le ha complicado" al equipo pistacho. " Tienen una afición que aprieta y son un equipo el doble o triple de fuerte en casa", detalló acerca de un BM Alarcos al que encaran "con muchas ganas".