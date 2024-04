Powell, jugador del CB Zamora: "Somos mejor equipo pese a la derrota"

El CB Zamora está cada día mejor, una vez superado el duelo de haberse quedado sin el ascenso directo a LEB Oro. Así lo confirmó uno de los integrantes de la plantilla, quien apuntó que el haber tocado balón durante los entrenos “te provoca esas ganas de querer volver a las pistas”. JP confirmó ante los medios que el objetivo que tienen ahora es “seguir con la misma humildad y ambición con la que hemos estado toda la temporada. No vamos a dejar que un resultado nos cambie eso”. A nadie se le escapa los días posteriores al encuentro ante Cartagena fueron duros y él como veterano ha tratado de transmitir a los más jóvenes que “esto es deporte, y las experiencias que uno tiene incluyen buenos y malos momentos. Nosotros hemos tenido muchos momentos de buenas experiencias y este no ha sido el que queríamos, pero nos ha podido hacer un poco mejor equipo pese a la derrota. Ahora tenemos por delante una eliminatoria y si tuviésemos suerte, tendríamos un mes más para estar juntos, creciendo y disfrutando”.

Respecto a la eliminatoria ante Ciudad de Huelva, un equipo que han ganado en dos ocasiones en liga, el estadounidense recordó que ese hecho “nos ayuda a conocerlos mejor, saber sus fortalezas y debilidades, y ellos a nosotros. Soy consciente de que los equipos en los play-off son mejores y hacen cosas distintas que en la liga regular, pero confió en que "el conocimiento que podemos tener de ellos nos ayude en la eliminatoria”, señaló al tiempo que subrayó que “nadie nos ha regalado nada y nos merecemos estar hoy aquí”.

También tomó la palabra el entrenador quien expuso algo que siempre ha repetido respecto a esta eliminatoria a ida y vuelta, dejando claro que no piensa que tenga que ir encauzada durante los 80 minutos. "Vamos a jugar un partido de 80 minutos y como nos demostró Cartagena, y yo ya había dicho, da un poco igual lo que pase en 79 minutos, lo importante es que cuando llega el pitido final del segundo partido tú vayas ganando de uno". "Lo importante es que el equipo vuelva a creer", y es que admitió que "las derrotas siempre hacen que dudes un poco, es algo humano". A este respecto, no obstante, sí señaló que "no es justo que nosotros dudemos. Durante la temporada hemos ganado la mayor parte de las veces (dos derrotas en Liga regular), hemos jugado bastante bien a baloncesto y en esta ocasión, en un partido de 80 minutos, un extraordinario equipo como Cartagena se llevó la eliminatoria. Ahora es cuestión de salir a la cancha y sentirse a gusto haciendo lo que llevamos haciendo ocho meses", dejando claro que no debe haber dudas sobre todo lo que han hecho este tiempo. Sobre esto, destacó que lo que pasó el sábado es que Cartagena hizo un grandísimo encuentro, sin apenas fallos. "Si das todo lo que tienes, y bien, si te ganan hay que dar la mano y felicitar".

En cuanto a su rival, Saulo Hernández recordó que ha variado respecto a la última vez que se enfrentaron, con un reciente fichaje de un ex ACB, Javi García. "Ya respetábamos a Huelva durante toda la temporada (fueron segundos durante toda la primera vuelta" y ahora todavía más", poniendo en valor que son el único equipo que ha eliminado a un rival que quedó por encima en la competición regular. "Máximo respeto y humildad en este partido" en el que tiene a todos sus jugadores disponibles. "El objetivo es ir a Huelva y traer la eliminatoria abierto a Zamora, y para ello hay que defender muy bien", concluyó.