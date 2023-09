Puebla aprueba una rotonda en Castellanos y pide la mejora de la carretera de Rihonor

Por unanimidad de los tres grupos municipales en Ayuntamiento de Puebla de Sanabria se aprobó solicitar a la Consejería de Fomento de una rotonda de acceso al pueblo de Castellanos, en la intersección de la carretera del Lago ZA 104 con la carretera local ZA-L-2693. La moción fue presentada por los grupos PSOE y Futuro.

La portavoz socialista, Luisa Velasco Riego, presentó la moción señalando que es una carretera "ha sido objeto de numerosas reivindicaciones por parte de vecinos, visitantes y Ayuntamiento de Puebla" con una intensidad de tráfico de 2.250 vehículos de media diaria según los datos de la Junta. "En reiteradas ocasiones hemos indicado la peligrosidad del cruce en una carretera con mucho tráfico" por unir Puebla y el Lago y exponencialmente en el verano. Las medidas adoptadas por la Junta han sido reducir la velocidad a 60 kilómetros por hora y la señalización de un cruce inteligente "insuficientes por la peligrosidad" y la siniestralidad de la vía.

En el turno de intervenciones el portavoz popular, Gustavo Alonso Chimeno, señaló que su grupo ya pidió la rotonda cuando gestionó con la Diputación el arreglo de la carretera local de Castellanos. En ese momento el informe técnico "fue desfavorable" por el cambio de rasante en la Za-104. Desde que se ha colocado la señalización "la siniestralidad ha bajado" pero aún así respaldó la moción. A falta de los datos de siniestralidad, Luisa Velasco sostuvo la peligrosidad del cruce. Para el portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso de Prada, hay conductores "que no saben todavía ni lo que es" en alusión al cruce inteligente.

El alcalde José Fernández Blanco, señaló que la mayoría circula por encima de la velocidad y "sigo viendo mucho peligro". Respecto al cambio de rasante como problema técnico, la comparativa fue con la rotonda de la ZA-104 con San Martín de Castañeda. El concejal de Futuro, Rodrigo Vaquero, argumentó "por la seguridad de la gente de castellanos".

De Puebla a Rihonor, un asunto "vital"

Los concejales de PSOE y Futuro respaldaron otra moción para instar a la Junta a cumplir sus competencias para ejecutar el proyecto de mejora de la carretera de Puebla a Rihonor de Castilla, con la abstención del grupo Popular quien pidió la inclusión del Gobierno Central en la financiación de la circunvalación. Luisa Velasco dio lectura a la moción "sorprendidos por las declaraciones del consejero portavoz" por la falta de dinero de la autonomía para arreglar los 13,5 kilómetros de vía y culpar al Estado de no traer fondos europeos.

La moción señala "la incompetencia" de la administración autonómica por no asumir sus propias competencias en un tramo "autonómico" y ante una reivindicación de hace 20 años. Esta vía internacional forma parte del eje Oporto-Gijón, defendida por la Asociación para la Defensa de la Autovía León Braganza, y que dinamizaría la economía comarcal. El PSOE acusa a la Junta de "echar balones fuera" al responsabilizar al Gobierno Central y señaló la "inutilidad" de la Junta ante el ejemplo portugués que ha conseguido la financiación de fondos europeos.

El portavoz de Futuro señaló su sorpresa "de que no se haya movilizado" por esta carretera "vital para el desarrollo de Sanabria". Señaló los 35.000 habitantes de la cercana ciudad de Braganza, el doble que Benavente. La concejala del PP, María Martínez Santiago, señaló su defensa de la carretera y la conexión con Braganza pero "no me gustan las descalificaciones personales" y se debe incluir al gobierno central al tratarse de "una carretera internacional" con independencia "de que haya un tramo autonómico". El alcalde de Puebla centró la discusión en que la carretera es autonómica, y el punto discutible entre los gobiernos es la circunvalación de Rihonor, y el tema es "instar" a la Junta "a que la haga".

El tema se ha discutido incluso en las diferentes cumbres hispanolusas. El alcalde no dio margen a que la Junta se exima de sus competencias para arreglar la carretera después de 20 años. Sobre las descalificaciones "hablamos de incompetencia".

Madera y setas

El portavoz de Futuro defendió otra moción para instalar una báscula para el pesaje de la madera que se extrae de los pinares de Ungilde y Robledo. El grupo Popular recordó que en el mandato anterior se aprobó su construcción, y que no se ejecutó porque no entra dentro de la financiación del Fondo de Mejoras como pretendía el alcalde José Fernández. En este nuevo acuerdo si no entra dentro de dicho fondo se sufragará con dinero del presupuesto municipal, entre 30.000 y 40.000 euros. Lo que sí entra es el mantenimiento. La moción se aprobó por unanimidad.

En el transcurso de la sesión se aprobó por unanimidad la creación de la ordenanza fiscal y el coto micológico, a propuesta de Futuro, ante los problemas de sobreexplotación en Ungilde y Robledo por la presión de recolectores de otros municipios, donde se cobra el aprovechamiento. El PP pidió precisamente que al tiempo que se crea el coto se apruebe la ordenanza. Para José Ignacio Alonso "hay que establecer las diferentes categorías" diferenciando local e industrial. Señaló que los recolectores que iban a zonas como Rosinos, a los que se les cobra 600 euros, ahora se han trasladado a la zona de Robledo que no pagan nada.