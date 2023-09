La temporada de caza menor se retrasa un mes en un coto de Sanabria debido a la perdiz pardilla

La apertura de la caza menor se habría retrasado un mes esta temporada en uno de los cotos de Vigo de Sanabria, en pleno Parque Natural del Lago de Sanabria, donde la fecha de inicio se ha pospuesto hasta "el cuarto domingo de noviembre", según ha denunciado el club deportivo de caza Virgen de Gracias, una medida "obligatoria e inédita" que han recurrido sin éxito por el momento y que viene dada con motivo de proteger a la perdiz pardilla.

El club deportivo ha rechazado este retraso en las fechas incluido en el nuevo plan cinegético. La notificación de la nueva norma llegaba en mayo de mano de los servicios de la Junta de Castilla y León, donde los afectados afirman se incluía "unas restricciones inéditas y altamente lesivas para la legítima práctica de la caza menor en el coto ZA-10749", según reza el recurso de reposición que el club deportivo ha remitido como respuesta al servicio territorial de Medio Ambiente de Zamora.

Este retraso en el calendario de caza "equivale prácticamente a cerrar el coto", han reivindicado los afectados, ya que solo podría cazarse durante los meses de diciembre y enero, cuando el mal tiempo y la nieve "no permiten subir a 1.700 metros de altitud" en los que se encuentra este coto de montaña situado en Vigo de Sanabria.

La medida, reclaman, "nunca antes había sido tomada de forma obligatoria en ningún coto de caza, incluidos aquellos que como el nuestro, están dentro de los espacios y Parques Naturales de toda Castilla y León", han protestado sobre la vulneración de los que consideran "derechos legítimos de aprovechamiento cinegético".

Además del recurso presentado en el servicio territorial, el club ha enviado una carta sobre el asunto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, donde señalan directamente al director del Parque Natural del Lago de Sanabria, a quien acusan de actuar "en contra del legítimo derecho del ejercicio de la caza", según la carta redactada por los afectados.

Sin embargo, como ha podido confirmar este diario con la Junta de Castilla y León, este derecho a la caza puede limitarse en casos determinados de cotos que se encuentren en un Parque Natural "donde el aprovechamiento cinegético está condicionado a la protección de los valores naturales y especies protegidas que motivaron su declaración". No obstante, la Junta resolverá el recurso presentado por el club deportivo.

Los cazadores señalan al hábitat

Como consta en el recurso presentado por el club deportivo de caza Virgen de Gracias, los servicios de Medio Ambiente habrían justificado el retraso de la apertura de la veda de caza para proteger a la perdiz pardilla, una especie considerada en peligro de extinción en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y que habita en entornos a partir de los 1.000 metros de altura. Los cazadores mantienen que la caza "no es el problema que sufre la perdiz pardilla", y achacan el descenso de la población de esta al "cambio drástico de su hábitat como consecuencia de la desaparición de las montañas sanabresas y del pastoreo de los grandes rebaños de ganado trashumante de antaño", factores por los que el monte bajo habría crecido en detrimento de los pastizales y piornales "donde abundaban los bandos de pardillas".

Como conclusión, el club deportivo ha alegado que el retraso de apertura para la temporada de caza menor dejaría reducido a la nada su actividad, además de los perjuicios económicos para el club, ya que esta decisión llegaba en mayo mientras que los gastos se repercuten a los socios en marzo "como nos lo obligan a hacer", por lo que esperan que haya reclamaciones por el mes perdido.

Además, subrayan que la actividad cinegética del club se centra en la perdiz roja "una especie incluida entre las cinegéticas de Castilla y León, que generalmente tiene hábitat y costumbres distintas y bien diferenciadas de las perdices pardillas".

Respecto a la protección de esta especie amenazada, el club deportivo de caza Virgen de Gracias señalan que esta medida impuesta "para no molestar" a las pardillas, se ve contradicha por la Junta de Castilla y León, que "realiza desde el mes de septiembre censos y autoriza concursos sobre perdices pardillas", por lo que los cazadores piden que haya "consonancia en las restricciones proteccionistas".

En este sentido, el club comunica su "sorpresa" al recibir las restricciones, y defiende su "buena gestión y conservación" en el coto de caza, "que se ha traducido en una aceptable recuperación en los últimos años de la perdiz roja en el coto", e invitan al servicio territorial a contrastar esta información con los agentes medioambientales de la zona.

Por último, el club lanza un último mensaje a la Junta de Castilla y León: "Si proteger una especie que ya está protegida y que no es cinegética fuese la razón de las restricciones que nos han hecho, prácticamente no habría ningún coto de caza en España, ya que en todos ellos hay especies protegidas que lógicamente no son objeto de caza".