León Propone insta a Junta y Gobierno a acelerar la carretera Zamora-Portugal por Puebla

La Asociación León Propone insta a a la Junta y al Gobierno a "acelerar los proyectos para la conexión de Puebla de Sanabria con Rionor, ante la adjudicación de las obras en el tramo portugués.

Una infraestructura reclamada no sólo en Zamora, sino también en León desde hace casi dos décadas, que cristalizó con la creación, en 2008 de la Asociación Técnica Autovía León Bragança, integrada por todos los municipios por los que discurriría esa vía de gran capacidad y ciudadanos a título particular. "Salvo un estudio informativo del tramo León-Santa María del Páramo, que no se ha desarrollado, en todo este tiempo sólo ha habido promesas por los sucesivos consejeros de Fomento/Movilidad de la Junta y reproches mutuos entre el Estado y la Junta de Castilla y León sobre la responsabilidad en el retraso de las obras", señala León Propone en un comunicado.

Las sucesivas crisis económicas y la protección ambiental de la zona portuguesa, han llevado a abandonar la idea de una autovía "y plantear una mejora sustancial de la carretera que comunica Bragança con Puebla de Sanabria, con un cuello de botella actualmente insalvable en la localidad fronteriza de Rionor, por donde no pueden atravesar camiones ni autobuses". Se plantea una vía de 16 metros, suavizando curvas y con un carril adicional en los puntos con mayor desnivel. Esta conexión permitirá reducir prácticamente a la mitad el tiempo de viaje entre Puebla y Bragança.

Con ello, "la región portuguesa de Tras-os-Montes accede a la estación del AVE de Sanabria y la autovía Rías Bajas. Se facilita la comunicación de toda la región norte de Portugal, con más de 4,5 millones de habitantes y una importante industria, con León y Asturias, pero también con Valladolid, Palencia y Burgos; y los puertos de Oporto y Gijón, lo que tal vez permita reabrir la autovía del mar Gijón-Nantes. No es por lo tanto una carretera que beneficie solo a Bragança, Puebla y León, es una vía que ayudará al desarrollo del noroeste de Portugal y de Castilla y León".

Mejora

Portugal incluyó la mejora de la carretera entre Bragança y Rionor en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que le permite financiar las obras con los fondos Next Generation UE. Delegó en la Cámara municipal (Ayuntamiento) de Bragança el proyecto. Y el equipo de gobierno dirigido por Hernani Dias adjudicó a finales de agosto las obras de esa carretera, con un presupuesto de 29 millones de euros. La obra se prevé que esté concluida a finales del año 2026.

Con el tramo portugués ya en fase de ejecución, "corremos el riesgo de que sea esta otra vía más que muere en la frontera española, como sucede desde hace años con la autovía del Duero entre Zamora y la frontera con Portugal, con una autovía portuguesa desde Oporto a Quintanilla que no tiene continuidad desde Alcañices a Zamora".

Acelerar el proyecto

La Junta de Castilla y León "debe acelerar el proyecto de la carretera entre Puebla de Sanabria y Rionor de Castilla. En una reunión mantenida el pasado mes de diciembre entre representantes de la Asociación Autovía León Bragança y la Consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, acompañada por la secretaria general de la Consejería, Ana Álvarez-Quiñones, la entonces Delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, se comprometió a agilizar la redacción del proyecto de mejora de la carretera de Puebla a Rionor. El proyecto no se encuentra entre los adjudicados por esa Consejería en el primer semestre de 2023 y no sabemos si estará entre los 28 pendientes de adjudicar para lo que queda de año".

Por su parte el Gobierno central es responsable de la mejora del puente internacional y según anunció el su día el diputado Javier Alfonso Cendón, "el Gobierno de Pedro Sánchez tenía avanzado el proyecto de ese puente". Ahora es preciso que tanto Junta como Gobierno central aceleren.