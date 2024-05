Economistas, al rescate de los mayores de Zamora frente a los abusos bancarios

Dedicar tiempo a que el colectivo de personas mayores de la provincia conozca la economía, sepa cómo tratar con los bancos y las opciones que tiene son algunos de los objetivos que se busca con la charla "Vamos a hablar de gestiones bancarias", que, con acceso libre y gratuito, impartirá el miembro del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora Federico Alonso, este jueves a las once de la mañana en el centro cultural de la Alhóndiga del Pan.

La conferencia, promovida por la organización colegial de economistas de la provincia en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora y el Banco de España, pretende ser la primera de una serie de charlas que acerquen los principales aspectos de la economía de forma sencilla a distintos sectores de la sociedad zamorana y en distintos lugares, tanto en barrios de la capital zamorana como en otros núcleos de población de la provincia. Como tema de la primera conferencia se ha elegido una cuestión de actualidad como la de las gestiones bancarias.

"Es un tema importante y más en esta provincia", ha resaltado el representante en Zamora del Colegio de Economistas, Raúl Zurrón, que ha expuesto la problemática de la marcha de algunas entidades financieras de los pueblos y las dificultades que tienen muchos mayores para acceder únicamente de forma telemática y no presencial a determinados servicios bancarios.

Frente a la obligación que imponen algunas entidades de realizar determinadas gestiones en los cajeros, Zurrón ha indicado que el objetivo que se proponen desde el Colegio de Economistas es el de "defender la entidad financiera presencial, ya que el componente personal, sobre todo en las personas mayores, es fundamental". La "indefensión" de los mayores ante la tramitación telemática se traslada también a otros ámbitos como las gestiones ante la Agencia Tributaria y es por ello que el Colegio ha elegido esa temática para esta primera charla.

Aun así, la ponencia se plantea de modo abierto y abordará otras cuestiones que puedan plantear los asistentes. En cualquier caso, "no se trata de explicar el Euribor, el IPC o el Producto Interior Bruto, a nadie le hace falta una clase magistral de eso, pero sí la implicación en su vida diaria", ha declarado Zurrón sobre una conferencia que también tratará conceptos como el de vivienda habitual, temas tributarios o la reclamación de gastos notariales de hipotecas o de comisiones ilegales, entre otros.

El cierre de oficinas en el medio rural zamorano, la primera barrera

El economista Federico Alonso resalta que la primera dificultad que encuentran los mayores zamoranos a la hora de relacionarse con su entidad bancaria son las barreras que tienen en los pueblos, donde "no quedan casi bancos", lo que les obliga a desplazarse o utilizar la banca electrónica con el problema de que muchos mayores no se manejan en internet. Una segunda barrera consiste en que "los bancos muchas veces te hablan como si fueses experto en todo". Frente a ello recomienda al personal bancario "bajar un poco el nivel, relajar y explicar las cosas para gente que no se dedica a eso y no tiene ni idea del tema".

Sobre la migración hacia entidades financieras que sí mantienen y apuestan por las oficinas del medio rural, Alonso ha admitido que a la gente "le cuesta mucho cambiarse de banco por la desconfianza que ha generado el sistema bancario" en los últimos años, aunque en Zamora Caja Rural tiene una cuota de mercado muy grande e "imagino que tendrá que ver con que tiene mucha oficina presencial, en pueblos más pequeños en los que no cierra esas oficinas" mientras que otros bancos que sí las han cerrado habrán ido perdiendo cuota de mercado a consecuencia de ello. "Al final depende de las cuentas de explotación, de lo que es rentable y lo que no", admite Federico Alonso, que frente a ello pide que todas las entidades asuman las buenas prácticas e intenten poner "el banco lo más cerca de casa posible" a los mayores.

