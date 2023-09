La Junta de Castilla y León no tiene intención de arreglar el tramo de carretera autonómica que une Puebla de Sanabria con Rionor a pesar de que Braganza sí va a mejorar el tramo portugués de esta vía de comunicación.

Es la respuesta ofrecida por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo que, interrogado por este diario sobre si la Junta tiene intención de intervenir en el tramo de 15,3 kilómetros de carretera autonómica, es decir, titularidad de la Administración regional, se dedicó a echar balones fuera, derivando la responsabilidad de la financiación de la obra en el Gobierno central.

Carriedo dijo que el Gobierno portugués decidió pedir fondos europeos para carreteras, cosa que no hizo el Gobierno español, y en concreto esta actuación se financia con fondos Next Generation. Por tanto responsabilizó al Gobierno de que no haya fondos para que la Junta pueda ejecutar la obra.

En definitiva, el portavoz dejó claro que la Junta no tiene la más mínima intención de dedicar un solo euro a esa via, a no ser que la pague el Gobierno. "Parte del tramo es competencia autonómica y parte del gobierno central, por lo que la decisión tiene que ser conjunta y no aislada". Se refiere Carriedo a que el puente internacional que debe unir ambos tramos, el español y portugués es responsabilidad de los Gobiernos centrales de ambos países, lo que no es óbice para que Braganza vaya a arreglar su tramo, a expensas tan solo de la conexión final con el trazado español.

El arreglo de esta vía es una demanda no sólo de Zamora sino también de León, ya que se ve como el acceso natural de esta provincia al norte de Portugal, ya que este tramo permite unir la autovía Oporto-Braganza con la Puebla-Benavente-León en tan solo media hora si se mejorara el trazado actual.

Argumentario

El hábil portavoz rizó a rizo para justificar que la Junta no vaya a arreglar la carretera Puebla-Portugal. "El Gobierno de Portugal decidió que una parte de los fondos europeos que le correspondían en este periodo se dirigieran a esa carretera y el Gobierno de España decidió excluir las carreteras de la financiación de los fondos europeos, o al menos decidió no solicitarlo en los términos que lo podía haber solicitado el Gobierno de Portugal. Dicho de otra manera, Portugal, porque su Gobierno se ha movido, tiene unos fondos europeos para esta finalidad de los que carecemos en las administraciones públicas de España. Esta es una dificultad porque Portugal con estos fondos ha podido avanzar en la gestión de esta carretera y las administraciones públicas españolas no lo hemos podido hacer". Es decir, la Junta dice que no tiene dinero para arreglar 13,5 kilómetros de una carretera autonómica.

"Hay un tramo que es trasnacional hay otro que es autonómico pero también existe esa dificultad. Yo desde aquí animo al Gobierno que mire a ver los criterios con los que Portugal ha ido a la Unión Europea para solicitar fondos para este tipo de actuaciones transfronterizas para que no se vean diferencias entre territorios en función de unos países u otros. Felicito al Gobierno de Portugal con su gestión y animo al Gobierno de España para que haga lo mismo con las infraestructuras de su país", prosiguió Carriedo, para justificar la ausencia de compromiso de la Junta con esta conexión transfronteriza.

"Esto tiene dos partes, prosiguió el consejero portavoz, tener la financiación de la que nosotros no tenemos por la ausencia de estos fondos europeos que sí tiene Portugal y en segundo lugar como hay parte del tramo que es competencia autonómica y otro tramo nacional lógicamente habrá que tomar una deicisión conjunta con el Gobierno y no aislada para que cada uno pueda arreglar su tramo, esta es la cuestión en la que estamos en este momento".

A lo que parece pues, es o bien que el Gobierno mueva ficha o la carretera que llegue de Braganza se va a quedar sin continuidad hacia la parte de Zamora, por el desinterés de la Junta.