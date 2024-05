La descarga eléctrica de un secador de pelo causa quemaduras a una usuaria de la piscina de Zamora

Salió de la piscina cubierta municipal de Los Almendros con quemaduras de segundo grado en un brazo tras recibir una descarga eléctrica de uno de los secadores de mano que cuelgan de la pared porque "se rompió y el cable me tocó", explica la víctima de este accidente sorprendida cuando volvió a la piscina y se topó con que habían tirado de cinta aislante para cubrir la parte seccionada del dispositivo.

Ni recambio ni arreglo, a pesar de que esta zamorena asidua a las instalaciones deportivas presentó una reclamación por daños en el Registro del Ayuntamiento de Zamora el 22 de marzo de este 2024 en la que solicitaba expresamente que se arreglaran los secadores que estaban en malas condiciones para evitar males mayores. "Yo me hubiera quedado en el sitio de no ser porque me había secado el cuerpo ya y porque me retiré rápidamente", agrega para denunciar que mes y medio después no se le haya contestado al escrito.

Quiere dar a conocer lo que la ocurrió porque volvió echar un vistazo y los secadores que estaban rotos allí seguían con cinta aislante, al igual que el que se rompió cuando lo estaba usando. "Cuento todo esto para que no le vuelva a pasar a nadie. Es superpeligroso y allí van muchísimos niños y niñas".

Indignación mayor

La indignación es aún mayor porque se ha molestado en escribir la semana pasada al servicio de Deportes para explicar que no se han tomado medidas, "están con cinta aislante y colgando de la pared, cada dos por tres se estropean", y la respuesta fue que han pedido un informe a la empresa adjudicataria de las piscinas cubiertas, Eulen, y que todavía no les habían contestado.

Detalle de uno de los secadores con cinta aislante. | Cedida / Susana Arizaga

La mujer sugería en su reclamación que se coloque un soporte para los secadores y evitar así que no se rompan los cables. Estos utensilios cuelgan de la pared sin mecanismo alguno que preserve la integridad del tubo que recubre los cables. El deterioro se explica por el constante uso de los mismos, dado que este servicio municipal es de los más demandados por la ciudadanía con un uso intensivo al servir para el entrenamiento de clubs deportivos y para la realización de cursos.

La ciudadana destaca el buen trato del personal que trabaja en la piscina y que se preocuparon cuando tuvo lugar el suceso para incidir en que su reclamación persigue "que arreglen el material que tienen, es una cuestión de mantenimiento de las instalaciones". Un objetivo al que no renuncia, "llegaré a donde sea, si tengo que poner otra reclamación, lo haré".

Esta situación no impedirá que continúe acudiendo a la piscina de Los Almendros, "aunque tenga que llevar mi propio secador", comentaba para instar a que se tomen medidas cuanto antes y se evite un nuevo accidente que pueda tener mayores consecuencias que las sufridas por ella. Esta dotación es una de las más demandadas por los zamoranos y zamoranas.

