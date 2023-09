La Junta de Castilla y León no tiene intención de arreglar el tramo de carretera autonómica que une Puebla de Sanabria con Rionor a pesar de que Braganza sí va a mejorar el tramo portugués de esta vía de comunicación.

Es la respuesta ofrecida por el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo que, interrogado por este diario sobre si la Junta tiene intención de intervenir en el tramo de 15,3 kilómetros de carretera autonómica, se dedicó a echar balones fuera, derivando la responsabilidad de la financiación de la obra en el Gobierno central.

Carriedo dijo que el Gobierno portugués decidió pedir fondos europeos para carreteras, cosa que no hizo el Gobierno español, y en concreto esta actuación se financia con fondos Next Generation. Por tanto responsabilizó al Gobierno de que no haya dinero para que la Junta pueda ejecutar la obra.

En definitiva, el portavoz dejó claro que la Junta no tiene lamás mínima intención de dedicar un solo euro a esa via, a no ser que la pague el Gobierno o Europa. “Parte del tramo es competencia autonómica y parte del Gobierno central, por lo que la decisión tiene que ser conjunta y no aislada”.

Se refiere Carriedo a que el puente internacional que debe unir ambos tramos, el español y portugués es responsabilidad de los Gobiernos centrales de ambos países, lo que no es óbice para que Braganza vaya a arreglar su tramo, a expensas tan solo de la conexión final con el trazado español, que es de la Junta, una carretera autonómica, que no piensa arreglar.

La modernización de esta vía es una demanda no sólo de Zamora sino también de León, ya que se ve como el acceso natural de esta provincia al norte de Portugal. De hecho, este tramo permite unir la autovía Oporto-Braganza con la Puebla-Benavente-León en tan solo media hora si se mejorara el trazado actual.