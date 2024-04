La Fiscalía de Zamora: "Él decidía si su pareja salía y cuándo, elegía su ropa, la controlaba"

Una amiga de la joven corroboró que A.J.F. le maltrataba, que la vigilaba constantemente. "Sabía frases que habíamos dicho en conversaciones privadas con ella, ¿cómo podía conocerlas si no estaba presente?". La explicación sería la aplicación para espiar a quien era su pareja.

La abogada de la víctima quiso aportar mensajes de audios y de WhatsApp en los que el varón amenazaba, vejaba e insultaba a la denunciante, pruebas que fueron desestimadas por no presentarse en el momento adecuado. "La coaccionaba, yo he visto los mensajes", explicó la hermana, "le decía "a ver dónde andas", "no se te ocurra salir de casa". La tenía amenazada", afirmó la testigo.