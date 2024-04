Más de 140 mujeres, en riesgo este marzo por denunciar a sus maltratadores

Un total de 141 mujeres zamoranas se encuentran en situación de peligro tras haber roto con sus parejas y haberles denunciado por violencia de género, de acuerdo con los datos del mes de marzo que ha hecho públicos la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Casi la mitad se encuentran en niveles de riesgo alto y medio; otras tantas en riesgo bajo y 57 en el parámetro de "no apreciado", lo que no implica que, en un momento dado, su expareja sentimental no pueda intentar una agresión. Cinco de las ocho víctimas de riesgo alto denunciaron a sus compañeros sentimentales entre el 24 y 31 de marzo, durante la Semana Santa.

Esta evaluación que se deriva del programa VioGén que aplican la Policía Nacional y la Guardia Civil para evaluar el riesgo permite establecer las medidas de protección que se solicitan al Juzgado de Violencia de Género para mantener a los víctimas de este delito a salvo de sus maltratadores. El subdelegado en Zamora, Ángel Blanco, apunta que en marzo pasado se han incrementado los casos de maltrato denunciados respecto del mismo mes de 2023, al pasar de 161 a 198.

A lo largo del último año, 179 mujeres dispusieron de una orden de protección decretada por el juzgado, frente a las 135 del ejercicio anterior, abunda Ángel Blanco para indicar que el uso de dispositivos Atenpro se disparó en un 62%, hasta los 86, en ese mismo periodo, se trata de servicios telefónicos de atención y protección para víctimas que permite una vigilancia constante.

Asimismo, se activaron seis dispositivos Cometa para detectar si el maltratador se acerca a la víctima y rompe la orden de alejamiento ditactada por sentencia, lo que implica que se instalaron cuatro más para mantener a raya a los condenados por violencia machista.

