El PP de Zamora lamenta el perjuicio a la imagen de España da la reflexión de Pedro Sánchez

El presidente provincial del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, ha lamentado el perjuicio que los cinco días de reflexión que se dio Pedro Sánchez antes de decidir seguir al frente del Gobierno han dado a la imagen de España.

"El presidente del Gobierno no llega a la altura de los españoles y lo ha demostrado en numerosas ocasiones", ha opinado Barrios, que ha tachado de "teatro" que se haya pasado cinco días "quejándose de alguna manera" con la intención de "darnos pena" cuando lo que debe dar son "explicaciones", ya que no ha dado "ni una de toda la corrupción en el entorno de su partido" que afecta a "su casa".

Barrios ha asegurado que Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es "gobernar" porque lleva casi diez meses de legislatura y no una "ni una sola ley aprobada, la única la Ley de Amnistía" sobre la que además no ha dado "ni una sola explicación".

A juicio del líder de los populares zamoranos no hay que valorar si lo que ha hecho le perjudica o no a su imagen, porque eso "nos importa lo justo" sino que lo importante es que "la imagen internacional de España ha salido muy perjudicada". Ha agregado que no sabe si Pedro Sánchez y el PSOE ganará o no con todo esto pero "desde luego sí se que todos los españoles perdemos".

José María Barrios ha recordado que algunos analistas políticos consideran que lo ocurrido en los últimos días puede ser una estrategia montada por Sánchez de cara a las elecciones catalanas y europeas, algo que Barrios ha opinado que entra dentro de lo probable ya que se trata de "un hombre muy calculador". Frente a ello, Barrios ha pedido a Sánchez que se ponga "de una vez a resolver los problemas de los españoles" y ha recordado que es de los países europeos con más paro juvenil y con más niños en riesgo de exclusión social, por lo que debería hacer es "apartarse y convocar elecciones".

