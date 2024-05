Multas de 3.000 euros a cuatro menores y un adulto por hacer pintadas en Zamora

Cuatro menores de edad y un adulto se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros cada uno por dejar su firma en paredes de la zona de La Vaguada, donde la madrugada de este 5 de mayo les pilló la Policía Municipal in fraganti spray en mano para dejar no solo las letras de molde "BMC", sino los números 13 y 12.

Esos dígitos incluidos en la C llevarían un mensaje implícito, en que en el "código universal" significatía "all corps are bastards" en inglés, expresión que en español es un insulto a los agentes que indica "todos los policía son bastardos". Esta pintada, pues, podría conllevar el delito de atentado a la autoridad.

La firma no es la primera vez que aparece en muros, mobiliario urbano o señales que utiliza la Policía Municipal para cortar las calles al tráfico. La localización de estas personas fue posible gracias al dispositivo de vigilancia que mantiene activo el Ayuntamiento para evitar que vuelvan a proliferar pintadas en las paredes que han sido saneadas recientemente. La sanción mínima por este tipo de actos vandálicos son 80 euros.

