"Nos avala una gestión que ha sido muy dura; Toro estaba al borde de la bancarrota"

Tomás del Bien Sánchez concurre por tercera vez como candidato a la Alcaldía en unas elecciones municipales, pero en esta ocasión con una agrupación libre de electores tras su expulsión del PSOE. La experiencia y la gestión acumulada en dos mandatos son los avales que presenta a los ciudadanos para que apoyen su reelección como alcalde.

–Por tercera vez se presenta como candidato a la Alcaldía, pero en esta ocasión bajo otras siglas.

–Tras conseguir dos mayorías absolutas nos presentamos con una agrupación libre de electores porque el PSOE no ha querido resolver un expediente injusto. Nos presentamos con una agrupación independiente y sin dictámenes de ningún superior que es lo que hemos hecho ocho años, no plegarnos ante nada y ante nadie.

–El secretario de Acción Electoral del PSOE, Javier Izquierdo, ha asegurado que si Carlos Rodríguez es elegido, Toro tendrá un alcalde socialista de verdad. ¿Tomás del Bien no ha sido un alcalde socialista?

–He sido un alcalde socialista de verdad. Se ha trabajado por un proyecto social, solidario y progresista. Que diga eso el PSOE es sorprendente. Cuántos socialistas hay de verdad, ¿los que llevan viviendo 30 años del partido y que nos representan en Castilla y León? No aceptamos que nos den lecciones personas que nunca ha ganado unas elecciones y que no van a poder aplicar esas ideas socialistas que defienden porque la gente no confía en ellas.

"No aceptamos que nos den lecciones personas que nunca ha ganado unas elecciones"

–Ante un escenario político tan abierto con siete candidaturas, ¿pactaría con el PSOE?

–Nosotros queremos sacar siete concejales, que son la mayoría. Nos avalan la experiencia y una gestión que ha sido muy dura, porque Toro estaba al borde de la bancarrota. No tenemos horizonte ni a la izquierda ni a la derecha si es necesario pactar, salvo con un partido de extrema derecha como Vox al que no le vamos a dar cancha. Con los demás, no vamos a trazar ninguna línea roja. El que quiera trabajar para todos podrá contar con nosotros. Los que quieran pedir cosas para ellos mismos o para que su partido tenga representación aquí o allí que no cuenten con nosotros.

–¿Qué balance hace del último mandato?

–En el primer mandato la situación de Toro era caótica y de ruina total. Cuando en 2019 nos presentamos con un aval de gestión y la lección aprendida, primero surge una pandemia que paraliza todo y luego una guerra que ha provocado una crisis de materiales, una subida de precios o que no encontráramos suministradores. Aún así, creo que se ha hecho una gestión muy eficiente. Se ha reducido muchísimo la deuda, a pesar de lo que diga el PP y su cuento de la lechera. La deuda, al final de 2023, se reducirá a 600.000 euros, cuando ascendía a 8,7 millones y había más de 1,5 de facturas de proveedores en cajones y sin registrar. Cuando llegamos a la Alcaldía ningún suministrador de Toro servía al Ayuntamiento. A día de hoy, no se debe nada a ningún proveedor, salvo las facturas que se hayan generado en los últimos días, la deuda se reducirá a los 600.000 euros y, en julio, se levantará el plan de ajuste que obligó a aplicar el Ministerio de Hacienda porque, en 2015, el Ayuntamiento estaba intervenido por la mala gestión. El nivel de endeudamiento era del 117% y ahora del 25%, y los proveedores cobran en unos 25 días cuando con el PP tardaban 150. Además, tuvimos que presentar las cuentas desde 2011 porque el PP no las presentaba, lo que repercutió en una reducción de los tributos del Estado. A pesar de que el mandato ha sido complicado, se ha invertido más que nunca, se han aprobado presupuestos récord y la recaudación ha sido récord, pero sin subir ningún impuesto.

"La deuda, al final de 2023, se reducirá a 600.000 euros, cuando ascendía a 8,7 millones"

–En su programa detalla los proyectos ejecutados en el último mandato. ¿Cuál destaca?

–Se ha intervenido en todos los edificios municipales o en el pabellón, que no se tocaba desde hace 20 años. En cuanto a las aceras, que un candidato está basando su campaña en aceras y asfaltado, se ha intervenido casi en cien aceras. Se ha avanzado mucho y las cuentas del Ayuntamiento están saneadas, ahora en caja, libres de compromiso presupuestario, hay casi cuatro millones de euros para poder invertir.

–Varios candidatos consideran que no se ha actuado con previsión ante el problema del agua...

–Desde hace 25 años los niveles de arsénico en Toro son muy similares y, cuando el PP privatizó el servicio, ya eran elevados. Cuando surge el problema hay que dimensionar una planta de tratamiento, que ya está presupuestada, ejecutada y solo falta colocarla. Se ha trabajado con toda la celeridad que se ha podido y, gracias a que el Ayuntamiento está saneado, se han podido destinar recursos a la planta ya que, aunque la obra la ejecuta Acciona los recursos son municipales. También ha colaborado la Diputación, mientras que por parte de la Junta llevo dos meses esperando una cita con la delegada territorial.

–Algunos aspirantes a la Alcaldía se han mostrado críticos con el área de Obras. ¿Cómo se puede mejorar su funcionamiento?

–El volumen de trabajo es muy grande. Es la primera vez en la historia de Toro que el Ayuntamiento ha contado con dos arquitectos y se ha reforzado la plantilla. Es un área compleja porque el casco histórico de Toro es complejo y ahí entramos en la dinámica famosa de las órdenes de ejecución. Se ha actuado ante el riesgo para los vecinos como en un edificio de los soportales de la Plaza Mayor. En otros no se ha actuado porque esas órdenes de ejecución subyugarían al Ayuntamiento y supondrían un esfuerzo de millones de euros para recuperar propiedades de bancos o de dueños con mucho dinero. El Ayuntamiento tiene que tener mucho cuidado con el dinero que es de todos. Ante la opción de desfondar las arcas municipales con órdenes de ejecución de millones de euros, y sin tener la certidumbre de que se van a recuperar al cien por cien, hay que actuar con responsabilidad.

" Ante la opción de desfondar las arcas municipales con órdenes de ejecución de millones de euros hay que actuar con responsabilidad"

–En la campaña se ha hablado mucho de Monte la Reina. ¿Cuál ha sido el papel de su equipo en el impulso del proyecto?

–Me acuerdo de un concejal del PSOE, Fernando Pizarro, que puso el tema de Monte la Reina encima de la mesa. Después, se plantearon proyectos megalómanos. Eso quedo en el olvido y Monte la Reina pasó al Instituto de la Vivienda de Defensa que convocó una subasta, pero Toro se plantó y se generó un movimiento al que se sumaron instituciones, entidades y la sociedad civil. A partir de ese momento, el proyecto dejó de tener un color político. Con la expresidenta de la Diputación conseguimos parar la subasta y que cuando el PSOE entró en el Gobierno comprometiera financiación. El deber de los toresanos es seguir reivindicando.

–Diferentes partidos le acusan de destinar demasiados recursos municipales a la cultura en detrimento de otros servicios públicos.

–Decir eso es mentir y populismo. Toro está más limpio que nunca y, a nivel de seguridad, tiene los índices más bajos de delincuencia de su historia con datos de la subdelegación del Gobierno. Hemos evitado a muchos vecinos tener que salir de Toro para disfrutar de la cultura, oferta que también ha servido para atraer a muchas personas que llenan hoteles, bares o comercios. La oferta cultural es muy variada y de calidad y, además de garantizar un derecho, genera riqueza en Toro.

"La oferta cultural es muy variada y de calidad y, además de garantizar un derecho, genera riqueza en Toro"

–De las propuestas que refleja su programa, ¿cuál impulsará primero si es reelegido alcalde?

–La renovación de Santa Marina o la adaptación de Condes de Requena y el centro de turismo inteligente, dos proyectos para los que tenemos una subvención concedida. También son importantes la adecuación del matadero municipal como un centro de recogida de animales o la mejora del campo de fútbol.

–Otra de sus propuestas es crear un Museo de Oficios y Tradiciones de Toro...

–Tenemos ya un preacuerdo con Consuelo Angulo, del taller ArtGot. El Ayuntamiento se va a hacer cargo de su legado y lo ampliará con el de otros artesanos y alfareros de Toro. El Museo se ubicará en el edificio de la antigua Cámara Agraria.

–¿Por qué deberían los toresanos indecisos votar a Nos Movemos por Toro?

–Porque es la única opción de voto responsable. Tenemos un equipo experimentado, solvente y con capacidad de gestión. Hemos sido capaces de levantar a Toro del barro y lo hemos puesto en el mapa. Además, es la única opción que no va a estar condicionada a los dictámenes de un superior. Vamos a trabajar solo por Toro y sus vecinos.