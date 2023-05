La candidatura del Partido Popular el San Vitero denuncia que a día de hoy, y sin contar las costas judiciales, el "capricho personal" de la alcaldesa Vanesa Mezquita de despedir al secretario del Ayuntaiento "está costando más de 300 euros a cada uno de los habitantes" de San Vitero, San Juan del Rebollar, San Cristóbal de Aliste, El Poyo y Villarino de Cebal.

El Partido Popular recuerda que el Ayuntamiento de San Vitero ha sido condenado en tres sentencias por el despido improcedente del secretario, y que la sentencia firme del Tribunal Supremo condena a pagar al consistorio la cantidad de 130.000 euros.

El Ayuntamiento comunicó al Juzgado que no estaba en condiciones de poder pagar la cantidad de la sentencia por no disponer de ese dinero, al tiempo que solicitó un aplazamiento para buscar liquidez para las arcas municipales. La candidatura del PP pone de manifiesto que a día de hoy no se ha pagado al secretario y, es más, "desde final de año el Ayuntamiento de San Vitero está pagando 1.000 euros de intereses mensuales hasta que se paguen los 130.000 euros de la condena".

El Partido Popular informa recalca que "esta situación ha sido provocada por el capricho personal de Vanesa Mezquita, un capricho que van a pagar todos los vecinos de San Vitero".

“Pedimos a la alcaldesa que, a la mayor brevedad, dé explicaciones no sólo por la sentencia sino por el incremento de la misma por el pago de 1.000 euros mensuales de intereses, y que también que se pronuncie sobre cuándo y cómo va a pagar este capricho personal que deja tocada la liquidez del Ayuntamiento de San Vitero para actuaciones de la futura corporación que saldrá de las urnas el próximo 28 de mayo”.

El Partido Popular concluye que “las cosas se pueden hacer de otra manera, con diálogo y abandonando la soberbia que ha caracterizado las actuaciones de la alcaldesa en los últimos cuatro años que condenan al ayuntamiento a no poder destinar estos recursos a proyectos para la mejora de la calidad de vida de los vecinos de los cinco pueblos”.