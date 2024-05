Luis Alberto Lera, nombrado "alcalde" de los cocineros rurales de España

Luis Alberto Lera y la cocina que elabora en su restaurante ubicado en Castroverde de Campos siguen causando sensación en la gastronomía nacional. El último reconocimiento a su trabajo y contribución al mundo rural desde los fogones proviene de Terrae, el Encuentro Internacional de Cocina Rural que se celebró en Gran Canaria hace unos días.

El ideólogo del restaurante Lera ha sido elegido alcalde de los cocineros rurales, un reconocimiento que se produce por primera vez y que busca elegir una figura de reconocido prestigio para representar un estilo que aúna la reivindicación de los entornos rurales con la alta cocina.

Minica Collantes y Luis Alberto Lera en las cocinas del restaurante. | Lera / Luis Garrido

El chef siempre se ha mostrado "comprometido" con el entorno rural: "Me crié aquí, nací aquí y siempre me he sentido vinculado a mi pueblo", apunta Lera, que aconseja a los chefs que están empezando que no tengan miedo por emprender en los pueblos: "No solo estás trabajando por tu restaurante, sino también por tu zona y por tu comunidad".

Lera, estrella Michelin y estrella Verde a la sostenibilidad

Luis Alberto Lera recibió su primera estrella Michelin en diciembre de 2021, en reconocimiento a su "cocina con alma" y por convertir su restaurante en un "templo de la cocina cinegética". Además, también fue galardonado con una estrella Verde, que valora el compromiso con la sostenibilidad.