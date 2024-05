Aimar Fernández Casado tiene diez años, un tambor, una caja y cuatro baquetas que atesora con mimo y la devoción de quien está enamorado de la música, una pasión que corre por "la sangre", explica quien se ha convertido en una pequeña celebridad de la música alistana.

Aunque vive en Zamora, Aimar dice sin dudar ni un segundo que él es de Gallegos del Campo, de Rábano de Aliste y de Villarino tras la Sierra, los tres pueblos "de las raíces", explica con soltura este joven prodigio al que no se le resiste ninguna de las canciones del folclore tradicional: la portuguesa "Lerías" es su canción favorita junto con "Manolo mío" y "Dónde vas Adelaida". Con estas y muchas otras canciones bajo el brazo, Aimar ya visita pueblos y fiestas locales de vez en cuando, donde destaca por estar entre los más jóvenes de las agrupaciones: es miembro del grupo de danza Asociación Etnográfica Don Sancho, de los Gigantes y Cabezudos de Zamora y de la formación Gaitas y Más.

Aimar, la raíz más joven de la música de Aliste / Irene Barahona

Además, hace unos meses, el pequeño se convirtió en uno de los fundadores de Folgorio, un nuevo proyecto "solo de alistanos", resuelve orgulloso sobre la pequeña ilusión musical que comparte con sus compañeros Emilio, Manolo y José Luis, unos veteranos procedentes del vecino pueblo de Figueruela con quienes el joven disfruta de la música tradicional algunos fines de semana.

La pasión de Aimar por la música tradicional viene de lejos, como explica su madre, Nuria Casado Álvarez, y es que el pequeño empezó a bailar con tan solo cuatro años en el grupo Don Sancho, arte que domina. En la familia piensan que el amor por la música le viene "de la tierra", dice Nuria, quien recuerda que en casa, aunque siempre han disfrutado de la música de Aliste, nunca la han practicado en primera persona; o al menos así fue hasta que Aimar cumplió ocho años, cuando ella decidió acompañar al pequeño en sus primeros años en el Consorcio de Fomento Musical: "viene conmigo a clase para acompañarme, pero creo que a ella no le gusta mucho", dice pizpireto, y su madre confirma que Aimar continuará solo el próximo año.

Aimar, la raíz más joven de la música de Aliste / Irene Barahona

A pesar de ello, sí que hay mucha música alrededor de la infancia del pequeño: "Mi padrino también toca, se llama Eloy, pero yo lo llamo Gaviota", explica el jovencísimo músico sobre de dónde podría venirle el entusiasmo por la jota: sus primos Iván y Nerea, que pertenecen a Manteos y Monteras, también son sospechosos de haberle contagiado esta estupenda vocación. Su madre le recuerda a otra persona muy especial: la bisabuela Aurora, de Villarino tras la Sierra, ya le cantaba cuando solo era un bebé. "Yo no me acuerdo, pero lo he visto en vídeos" dice sobre el legado que atesora.

La inspiración va más allá de la familia. "Hono, Urbano, Goyo y Pedraza" responde Aimar a la pregunta de quiénes son sus referentes. Ellos también son compañeros, profesores y amigos a quienes admira y que son el espejo en el que mirarse para él: "Luis Antonio Pedraza me ha dicho que soy su sucesor", dice orgulloso sobre con quien ha compartido actuación hasta en cuatro ocasiones, algunos de sus mejores recuerdos.

El folclore vive en Aimar desde pequeño y parece que lo acompañará durante el resto de su vida: aunque este es el segundo año aprendiendo en el Consorcio, él ya sueña con dominar cuatro instrumentos. Además del tambor y la caja, el alistano quiere aprender gaita, que empezará el año que viene, para en un futuro emprender también el camino de la dulzaina. "Y si me salieran bien las cosas, también la pandereta y las castañuelas, porque con eso puedo hacer jotas y charros", salta entusiasmado el pequeño aspirante a hombre orquesta.

Aimar, la raíz más joven de la música de Aliste / Irene Barahona

La energía de la música se funde con la personalidad del pequeño, entusiasta y decidido, que destaca allí donde aparece con su tambor, en el que lleva una pequeña capa alistana y su nombre tallado: hecho a mano para él, Aimar tensa y destensa el instrumento y lo cuida como al mejor compañero de aventuras. Pero el tambor no es lo único que hace especial al joven alistano: "Aimar es un imán para la gente, nuestra casa siempre está rodeada de amigos", relata su madre sobre la energía de un niño "que enamora", como una vez dijo una de las vecinas de uno de los pueblos donde el pequeño se animó a tocar, una vocación cada vez más inusual en los pequeños: Aimar anima a todos sus compañeros a probarlo "es muy divertido, lo pasas bien", concluye sobre una parte de su vida que compagina con el fútbol y los fines de semana en Gallegos del Campo: buscar ranas, salir con la bicicleta y jugar en el pilón son algunos de los pasatiempos en el pueblo, un lugar que le ha regalado las "raíces" que ya hunden diez años en la tierra de Aliste.