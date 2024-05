"Las Fiestas del Toro y su valor tradicional son un revulsivo turístico para Benavente"

Comienza para Beatriz Asensio, la alcaldesa de Benavente, la primera Semana Grande del Toro Enmaromado al frente del Ayuntamiento, orgullosa de la ciudad y de sus tradiciones. Habla en esta entrevista de cambios en la programación festiva, del trabajo que se está realizando para dar más visibilidad a los festejos como atractivo turístico y lograr esa Declaración de Interés Turístico Nacional.

–Son estas sus primeras Fiestas del Toro Enmaromado como alcaldesa, ¿cómo las afronta?.

–Con mucha ilusión. A día de la fecha, al menos, estoy muy ilusionada. Me gustan mucho estas fiestas, me gusta el toro enmaromado, el chupinazo. Tengo ganas de que todo salga bien y que no haya ningún percance ni altercado que lamentar y, sobre todo, que la gente la disfrute. Este año yo las vivo con doble intensidad y trabajando y apurando el tiempo para que salga todo perfecto. Se ve muy distinto desde aquí. Detrás de estas fiestas hay mucho trabajo detrás, de todos. De la Concejalía de Fiestas, por supuesto, pero de los técnicos municipales también, a los que no me cansaré de agradecer el trabajo y dedicación.

–Se presenta el programa festivo con algunos cambios y novedades. ¿Qué le gustaría destacar?

–Siempre cuesta un poco adaptarse a los cambios. Hay determinadas cosas que estaban establecidas un día determinado y cuesta cambiarlo, que la gente considere que queda bien otro día. Es lo que pasa, por ejemplo, con el espectáculo de fuego que hemos decidido trasladarlo al viernes, unificar el espectáculo pirotécnico por darle un nuevo enfoque. Son ideas distintas. Lo que sí queremos es, de antemano, pedir disculpas por los errores que podamos cometer, pero lo que queremos es mejorar las fiestas. Si algo vemos que hay que no se ha mejorado, o que no tiene aceptación pues para el año que viene se podrá adaptar y cambiar. Estamos abiertos a escuchar y a ver cómo resultan estas fiestas. Otro de los cambios es el recorrido de los novillos, que se amplía a como venía siendo antes. Es algo que a los corredores les ha gustado y se ha hecho un esfuerzo por parte del servicio de Obras para poder adaptar el vallado urbano al recorrido.

–Sabe que es un tiempo complicado para las fiestas taurinas. Aún así apuestan por estos espectáculos, más allá del toro enmaromado, incorporando alguno novedoso.

–Hay que partir de la base que el protagonista de estas fiestas es el toro enmaromado, en la tarde del miércoles y ese día grande con la celebración también del torito del alba. El protagonista es este año Comediante. También hay que ver que durante años se ha ido ampliando el número de festejos taurinos, yo lo he vivido desde pequeña. Y esto también es un revulsivo para Benavente. Acude mucha gente a estos festejos. Las fiestas están abiertas a los benaventanos pero también a gente de fuera de otros puntos de la geografía española, e incluso puntos del extranjeros que también nos visitan. Lo importante es que sea un revulsivo y punto de encuentro turístico para que conozca nuestras fiestas. Esto atrae a gente y se ha apostado también por ello.

–¿Cómo es el estado de Comediante?

–Está trabajando para ofrecer por una buena carrera. Se ha apostado por un toro muy trotón, de menos años que ediciones anteriores. Con una presencia menos imponente pero que creemos que puede finalizar el recorrido.

–Benavente está dentro de esa Ruta de los Toros con Cuerda. Este año se ha hecho una apuesta por abrir un espacio cultural para mostrar la esencia de este festejo.

–Desde el Ayuntamiento apostamos por la declaración de Interés Turístico Nacional y por ello también tenemos que realzar nuestra fiesta y nuestra tradición. Siempre se incluyen cambios que pueden mejorar la fiesta, eso es bueno, pero nos gusta reseñar y resaltar determinados elementos propios de nuestra tradición y nuestra fiesta. Tenemos nuestra propia seña de identidad.

–¿Cómo está el expediente para la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional?

–Se sigue trabajando en la memoria. De cara a que se siga manteniendo el festejo es importante y destacar el valor tradicional de esta fiesta, para que nos sigan concediendo los permisos. Tanto el toro como el torito del alba son tradicionales y es algo que quedará reflejado en la memoria, que existe esa tradición. Se está trabajando en ello. Requiere de mucha hemeroteca. Y se están recogiendo impactos necesarios para seguir avanzando. Es algo en lo que trabaja concienzudamente la Concejalía de Fiestas.

–¿Qué hace especial estas Fiestas del Toro Enmaromado?

–La alegría de las calles, la alegría que se demuestra cada día, es una fiesta muy de calle, muy de peña y que se puede vivir intensamente durante todo el día. Las propias peñas participan siempre activamente para engrandecer las fiestas y desde el Ayuntamiento les agradecemos que colaboren con estas fiestas y que la gente pueda buscar diferentes alternativas a lo largo del día, se vive mucho el día.

–¿La relación con las peñas del Toro se mantiene este año? ¿Se mantiene también la aportación económica?

–Sí, se mantiene. Este año son 43.000 euros en subvención nominativa a repartir a partes iguales entre las doce peñas oficiales. El miércoles de las fiestas, se hará entrega del cheque.

–Destacan también los espectáculos musicales, que es otro de los aspectos que más críticas suscita.

–Hemos querido captar todo tipo de edades. Hay orquestas, hay grupos musicales, hay charangas. También tenemos el Tributo a la Mujer, desde el área de Igualdad. Un día dedicado a Jurado y otro a Isabel Pantoja, para potenciar la figura de la mujer, con cargo al Pacto del Estado contra la Violencia de Género.

–No va a haber este año Punto Violeta entonces.

–Hemos apostado con otro tipo de actividades. Hemos apostado mucho por la educación y la cultura, que también es una vía para luchar contra la violencia de género.

–¿Qué mensaje quiere transmitir a los benaventanos y visitantes de cara a estas fiestas?

–Que disfruten de ellas con responsabilidad y respeto. Y que cuidemos y aseguremos que estas celebraciones perduren por muchos años más. Nuestra unión y compromiso con nuestras tradiciones son fundamentales para garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de estas festividades tan queridas.