Archivado definitivamente el caso del Centro de Hemodiálisis de Benavente

Las diligencias previas de procedimiento abreviado iniciadas en 2019 a raíz de una denuncia del Partido Popular por un delito de prevaricación administrativa contra el exalcalde de Benavente, Luciano Huerga, y la entonces concejala de Urbanismo, Sandra Veleda, por el centro de hemodiálisis, ha quedado definitivamente archivado. El PP ha desistido de presentar recurso contra el sobreseimiento provisional dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente, según ha informado la exconcejala de Urbanismo.

El PP acusó a Huerga y a Veleda de prevaricar por haber permitido el funcionamiento del Centro de Hemodiálisis externo adjudicado por la Junta de Castilla y León a la empresa Avericum alegando que la actividad “carecía de todas las licencias exigibles (de obras y ejecución, de primera ocupación y de actividad) a la vez que no garantizaba la calidad y seguridad en la prestación de un servicio especialmente sensible como lo es el de hemodiálisis".

En el auto de sobreseimiento provisional, la jueza concluyó que "no cabe sino considerar que no existen en la causa elementos suficientes en este momento procesal como para tener por acreditada la comisión del delito investigado" porque "no se ha puesto de manifiesto que entre el Ayuntamiento y Avericum existiera relación alguna, y mucho menos indicios de existencia de un interés particular por parte de los investigados en que la prestataria continuara con la prestación del servicio".

Con respecto a la exconcejala de Urbanismo, la jueza resolvió que Sandra Veleda se limitaba a trasladar información a la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Contrataciones "habiendo reconocido el propio denunciante durante su declaración que la concejala no era quien tomaba las decisiones, sino la Junta de Gobierno".

Suscríbete para seguir leyendo