El suelo a expropiar para el Puerta del Noroeste de Benavente, valorado en 1,3 millones

La Junta de Gobierno Local de Benavente ha aprobado definitivamente el Proyecto de Actuación del Sector S10-IN Puerta del Noroeste, que afecta a la urbanización y reparcelación, mediante el sistema de cooperación, redactado por Uxama Ingeniería y Arquitectura S. L. El promotor de este proyecto es el Ayuntamiento de Benavente, y este proyecto lleva a la práctica las determinaciones de ordenación general y detallada de dicho Sector, según la Modificación Puntual del PGOU aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente de Zamora con fecha 15 de diciembre de 2020.

También ha aprobado la Junta de Gobierno Local otorgar la condición de urbanizador, al Ayuntamiento de Benavente, y determinar la afección real de la totalidad de los terrenos de la unidad de actuación al cumplimiento de las obligaciones exigibles para la ejecución de la actuación.

Y se ha llevado a cabo la aprobación definitiva del expediente y Proyecto de Expropiación del Sector S10-IN Puerta del Noroeste. Son actuaciones complementarias del Proyecto de Actuación, que se llevarán a cabo mediante procedimiento de tasación conjunta. El expediente incorpora la relación de propietarios, bienes y derechos afectados contenida en el proyecto elaborado por Omicron Amepro S. A. De este proyecto también es promotor el Ayuntamiento de Benavente.

El Proyecto de Expropiación forzosa fija la valoración del suelo a expropiar en un total de 1.313.635,05 euros. En este importe se tienen en cuenta las expropiaciones así como las indemnizaciones por incompatibilidad del Planeamiento. Y ese mismo importe tendrá que consignarse en los presupuestos, según indicó la alcaldesa.

Aprobado este proyecto se llevará a cabo la notificación de los acuerdos a los propietarios y demás titulares que consten en el Registro de la Propiedad, afectados por la expropiación. En esa notificación se adjuntarán las correspondientes hojas de aprecio, según explica la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, con el fin de que manifiesten por escrito, dentro del plazo de los 20 días siguientes a la recepción de esta notificación su disconformidad con la valoración contenida en las mismas. "En caso de que no estén conformes, tendremos que trasladar el expediente a la Comisión Territorial de Valoración de Zamora, para que fije el justiprecio", explica Asensio.

Mientras que en el caso de que haya silencio del interesado, se considera como "aceptación de la valoración fijada en la hoja de aprecio, entendiéndose determinado definitivamente el justiprecio", añade la alcaldesa.

"La aprobación de estos proyectos es muy importante porque supone al fin la culminación de la parte administrativa de este procedimiento. Es cierto que las expropiaciones llevan su curso pero la fase previa administrativa del Puerta del Noroeste ya está culminada", indica la alcaldesa. Asegura Asensio que "no me gusta poner plazos porque por mi trayectoria he podido ver cómo esos plazos a veces se prolongan más de lo previsto, pero espero que en dos meses pueda estar este trámite realizado para poder comenzar con la licitación".

Asensio ha agradecido la labor de los técnicos municipales que han hecho posible que los proyectos se hayan llevado a esta Junta de Gobierno.

