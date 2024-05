Benavente tendrá que devolver 2,4 millones del mercado de abastos con intereses

El Ayuntamiento de Benavente tendrá que devolver con una importante cantidad de intereses legales la subvención de 2,42 millones de euros concedida a finales de 2023 por Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la conversión del Mercado de Abastos en un centro cultural.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha confirmado a este periódico que el Ayuntamiento solicitó el 31 de enero de este año una ampliación de plazo para ejecutar la actuación en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) pero, aunque hace meses que el equipo de Gobierno ha desistido de ejecutar la obra, no ha renunciado a la subvención, que tendrá que reintegrar.

El MIVAU ha especificado que la subvención tendrá que ser devuelta en caso de renuncia o de incumplimiento del plazo para la finalización de obras, que se ha establecido el 30 de septiembre. En condiciones normales, ha precisado, una vez finalizada la actuación "se presentará la documentación justificativa expuesta en la Orden TMA 178/2022 y cualquier otra adicional que se requiera". En caso de renuncia a la subvención, "se inicia el procedimiento de reintegro correspondiente". En este último supuesto, el de devolución de la subvención, "se aplican los intereses de demoras establecidos en la Orden TMA 178/2022 y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones".

Una pareja observa el cartel del PIREP del Mercado de Abastos, que no se ejecutará. / J. A. G.

El tipo de interés legal aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2024 es del 3,25%. En el caso de reintegro de subvenciones, según la normativa invocada por el MIVAU, el interés de demora aplicable será el interés legal incrementado en un 25%, lo que elevaría al 4,06% el interés anual aplicable. El reintegro de la ayuda le podría costar a las arcas municipales más de 100.000 euros. El Ayuntamiento, según ha podido saber este periódico, no ha iniciado aún el expediente de renuncia y reintegro de la subvención.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó la concesión de 2,42 millones de euros a Benavente en una resolución provisional en octubre de 2022. El entonces equipo de Gobierno de coalición PSOE-IU había apostado por la reforma del edificio, en desuso desde hacía años, para dinamizar el centro urbano con tres puntos de referencia cultural: el Museo de Benavente, el Gran Teatro Reina Sofía, y este centro cultural multiusos. Para minimizar el plan plurianual para la aportación municipal barajaba emplear la baja de la licitación.

La resolución definitiva de la concesión de la ayuda se produjo a mediados de diciembre de 2022, y la subvención se ingresó antes de acabar ese año. El dinero fue ingresado en una cuenta remunerada de Caja Rural con la intención de que devengará intereses positivos, aunque la cantidad en este año y medio que ha pasado sería sensiblemente inferior a los intereses del reintegro.

La Concejalía Urbanismo inició entonces la depuración de puestos del mercado antes de encargar la redacción del proyecto. El resultado de las elecciones municipales y el cambio de gobierno se produjo en junio de 2023. Casi un año después no ha habido avance alguno.

La Concejalía de Obras y Contrataciones anunció primeramente que no dejaría perder la subvención y encargó el proyecto internamente. El técnico encargado del trabajo alegó que no podía medir los puestos porque tenían propietarios y luego solicitó un medidor láser profesional que llegó a licitarse, mientras el Consejo Consultivo daba por extinguidas las concesiones de los puestos. El técnico siguió sin iniciar la redacción del proyecto y Obras, que no ocultó en ningún momento su malestar con los técnicos del área de Urbanismo, anunció que se lo encargaría a una empresa externa, lo que tampoco se produjo finalmente pese a que en enero de este año fue solicitada una prórroga al Ministerio.

Finalmente. el equipo de Gobierno de coalición PP-Vox ha dado por zanjado el asunto desistiendo de ejecutar la obra, aunque no ha renunciado a ella y los intereses siguen corriendo.

Suscríbete para seguir leyendo