Izquierda Unida acude al Comisionado de Transparencia por la falta de transparencia del Ayuntamiento de Benavente

Izquierda Unida ha pedido la intercesión del Comisionado de Transparencia de Castilla y León por la que considera "falta de transparencia" del equipo de Gobierno de coalición PP-Vox en el Ayuntamiento de Benavente.

Reclama que sean atendidas las solicitudes registradas en el periodo de tiempo establecido y, en todo caso, "en un periodo de tiempo razonable para que los datos o la información requerida no pierda su razón de ser". También pide que se requiera al Ayuntamiento de Benavente "para que ejerza la transparencia debida respecto a la información solicitada".

El portavoz de IU-Grupo Mixto, Manuel Burón, invoca el derecho de acceso a la información como cargo electo, "de acuerdo a la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública" para poder fiscalizar los órganos de Gobierno municipales "en el ejercicio de nuestra función" y ante la necesidad de "disponer de algunos datos e informaciones que requieren de la autorización de la Alcaldía".

Cuatro solicitudes sin respuesta desde marzo

Burón recuerda cita el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: “La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud”.

La relación de peticiones de los meses de marzo y abril no contestadas por el equipo de Gobierno según IU son las siguientes: Copia digitalizada del “Plan de autoprotección” y “plan de evacuación” del mercadillo semanal en cañada de la vizana. Copia digital del informe jurídico de secretaría, informe del departamento de Personal de dos plazas de socorristas como personal laboral de carácter fijo en el proceso de estabilización "que afecta la concejala liberada por excedencia forzosa". Copia digitalizada de los partes de servicio de la Policía Local mes de marzo y copia digitalizada del pliego prescripciones técnicas, pliego técnico del contrato que regirá la adjudicación mediante procedimiento abierto y pliego de cláusulas administrativas particulares así como las actas de la mesa de contratación de la licitación de la barra de bar en la Mota para la Feria de Abril. En este último caso, IU recibió respuesta la pasada semana, según ha informado.

"Se trata de cuatro escritos, cuatro ejemplos de los que ha habido y hay, en los que la Administración Local ha demorado mucho la entrega de documentación. Y en otros casos, insuficiente o nula, como es el caso de la Iglesia evangélica en calle de La Mota, pero no son las únicas solicitudes. Me consta que hay más, del Grupo Socialista, e incluso con demoras más largas", afirma el concejal de IU en un comunicado.

En estos casos "no se me ha facilitado la documentación requerida, ni en tiempo ni en forma", precisa y afirma que "a este paso, cuando me la vayan a proporcionar, si es que llegan, se habrán pasado los plazos para poder emprender otra serie de acciones, como en el caso de los informes sobre la estabilización de plazas del personal laboral". "Si todo está bien, todo es legal y todo es correcto ¿por qué están ocultando la información? No vale que salgan en los medios con afirmaciones en tal sentido, y mientras, la transparencia municipal brille por su ausencia", añade.

El "polémico bar de la Feria de Abril"

El portavoz de Izquierda Unida se ha referido también al concurso del bar de la Feria de Abril en La Mota. "El precio de licitación era de 100 euros. Dicho canon debía ser mejorado al alza por los licitadores y la concesión para los días de la Feria de Abril entendido como temporada de realización de la feria, con opción a dos prórrogas de un año cada una, no pudiendo superar la duración total del contrato, los tres años", introduce.

El concejal considera "muy curioso y llamativo" que tres de las cuatro empresas que se presentaron a la licitación fueran de Murcia, presentaran las ofertas más altas (3.000, 2.000 y 1.000 euros respectivamente) renunciaran y se retiraran, dejando como ganadora a la única oferta presentada por una firma de Benavente, que se hizo con la adjudicación por 125 euros.

Bar en la Mota para la Feria de Abril. Tres empresas con las mayores cantidades de licitación renunciaron y se retiraron. / J. A. G.

"Si como afirma la concejala, el proceso de licitación se ha hecho con todas las garantías jurídicas, ¿por qué no se me ha entregado la documentación solicitada? Si como dice, no tiene problema en facilitar todos los informes. ¿Por qué este proceso de licitación aún ni se ha publicado ni se ha actualizado en la plataforma del Perfil del Contratante?", se pregunta.

Para Izquierda Unida, tras la adjudicación de la explotación del servicio del bar en el Prado de las Pavas "llueve sobre mojado" porque "dicho proceso estuvo exento de transparencia y de la posibilidad de concurrencia competitiva. Fue una adjudicación a través de una concesión directa al único solicitante y único que disponía de información que curiosamente no se presentó a la licitación del año pasado”.

Por último, IU se dirige a la concejala de Ferias: "Los empresarios benaventanos no son patrimonio de la señora Casquero; los empresarios benaventanos, incluidos los del ramo de la hostelería, lo que quieren es que prime la legalidad y la igualdad de oportunidades".