El torero revelación de la Feria de San Isidro de este año Ángel Téllez ha colgado su traje de luces por unos días para ataviarse con una indumentaria más acorde a su solidario reto. Esta tarde llegaba a Benavente para finalizar su tercera etapa del recorrido en bicicleta por los 740 kilómetros que separan su pueblo, Mora de Toledo, de Santiago de Compostela. Le quedan por delante otros tres días. Este reto tan especial lo inició el pasado lunes día 14 para dar visibilidad al ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y recaudar fondos para la lucha por mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso.

En su etapa hasta Benavente le acompañó en los últimos kilómetros un benaventano, Carlos Lorenzo, aficionado no solo a la bicicleta sino también partícipe de los festejos taurinos. “El hecho de que salga a acompañarme me ha alegrado mucho y estoy muy contento de poder hacer noche aquí en Benavente en esta tercera etapa”, explicó Ángel.

Durante el recorrido tiene presente a su tía Rosa, diagnosticada de esta enfermedad con la que quiere colaborar. “Este reto viene motivado porque tengo una tía que el año pasado la diagnosticaron de ELA y me planteé poder hacer algo con el fin de recaudar fondos y dar visibilidad a asociaciones como AdELAnte Castilla La Mancha, a la que estoy ayudando. He cogido mi bicicleta, que es una de mis grandes aficiones, una pasión, y estoy recorriendo este recorrido”, explicó Ángel a su llegada a Benavente, con un tono muy pausado.

“El ELA es una enfermedad sobre la que no se sabe su causa, su tratamiento y no hay cura. Creo que hay muchas asociaciones, investigaciones, y a día de hoy es increíble que esta enfermedad, con los avances que hay en la medicina, aún no se sepa nada de ella”, añadió. “Eso es lo que me impulsa. Obviamente tener a un familiar cercano como es mi tía Rosa diagnosticada de esta enfermedad es lo que a mí me ha impulsado, pero con una vista más generalizada de lo que es esta enfermedad”, incidió el diestro.

Cómo colaborar

La forma de colaborar en este reto es apadrinando los kilómetros que Ángel Téllez va a pedalear entre Mora y Santiago. Cada kilómetro tiene un precio simbólico de 10 euros y se puede patrocinar el número de kilómetros que se desee. Del total recaudado, la mitad se destinará a servicios asistenciales y el restante a proyectos de investigación en la lucha contra la enfermedad, según explicó Téllez. Las bases para colaborar pueden encontrarse en la cuenta de Instagram (@angeltellez15) y Twitter (infoangeltellez).

Mañana la etapa lo llevará hasta Castrillo, donde será acogido en casa de unos amigos, según explicó. “Espero encontrarme en las siguientes etapas un mejor tiempo. Estos dos últimos días ni la lluvia ni el aire me lo han puesto fácil. Espero que se arregle un poco en lo meteorológico”.

El Camino a Santiago lo hace “completamente solo, con la mochila donde cargo toda la ropa y todo lo indispensable para si tengo algún percance con la bicicleta solucionarlo”. Hace hincapié en la gente que le acompañó a la salida de su pueblo y también el apoyo de Carlos Lorenzo a su llegada a Benavente. “Lo estoy haciendo solo y espero poder dar solución a los imprevistos que vayan surgiendo”, señaló el joven torero.

En Benavente fue recibido por el concejal de Deportes, Fernando Marcos, y el de Bienestar Social, Antonio Vega, quienes le hicieron entrega de un obsequio recordatorio de esta ciudad. También se acercó a recibirle algún que otro aficionado taurino.