Estos son los horarios confirmados para el Z! Live Rock Fest

El festival Z! Live Rock ha anunciado una de las noticias más esperadas por todos los asistentes al evento: los horarios de la edición de este año. Una edición que contará con tres días de heavy metal, dos escenarios y más de 30 bandas y que se desarrollará en el recinto ferial IFEZA de Zamora, una ciudad que se transformará, una vez más, en el templo del metal.

El evento se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio y los horarios son los siguientes:

Jueves, 13 de junio

El jueves 13 de junio comienza el Z! Live 2024 con The Broken Horizon (15:00 h.) a quienes seguirán Mind Driller (15:40 h.), Breed77 (16:15 h.), Illumishade (16:50 h.), Legion DC (17:40 h.), Orden Ogan (18:50 h.), Doro (20:00 h.), Eluveitie (21:10 h.), EUROPE (22:30 h.), Jelusick (00:50 h.) y Obús (02:00 h.), que serán los encargados de cerrar la primera jornada por todo lo alto.

Viernes, 14 de junio

El viernes 14 de junio los conciertos comenzarán con Dawn of Extinction (15:00 h.), Against Myself (15:40 h.), Rise to Fall (16:15 h.), Twilight Force (16:50 h.),The Black Dahlia (17:40 h.), Insomium (18:50 h.), Leprous (20:00 h.), HammerFall (21:10 h.) (único festival en España en 2024), KREATOR (22:30 h.) en el que será su único concierto en España en 2024, Annisokay (00:10 h.) y Vhäldemar (01:20 h.).

Sábado, 15 de junio

El sábado 15 de junio abrirá Atomic Megalodon (15:00 h.), Ars Amandi (15:40 h.), Opera Magna (16:15 h.), Persefone (16:50 h.), Decapitated (17:40 h.), Leo Jiménez (18:50 h.), Paradise Lost (20:00 h.), KK´s Priest (21:10 h.), AVANTASIA (22:30 h.) en un show con producción completa, The Halo Effect (00:50 h.) y Gigatron (02:00 h.).

Cartel con los horarios del festival. / Z! Live

Desde la organización del Z! Live informan de que estos horarios pueden sufrir modificaciones por causas de producción o por factores ajenos a la organización.

Así pues, informan que el abono de los tres días, las entradas diarias y extras del festival como camping, glamping, lanzaderas, etc, continúan a la venta en la página web del festival.