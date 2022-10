“Con la transparencia indago en los límites físicos y espaciales”

El artista Ricardo Robles-Musso debuta en solitario con una treintena de piezas en la única galería de arte existente en la ciudad, Espacio 36-Ángel Almeida.

–¿Qué encierra “Interiores”?

–Son obras que representan interiores de distintos espacios arquitectónicos y lugares de mucho tránsito. Todas reflexionan sobre la opacidad y la transparencia de esos espacios que están en constante cambio y evolución. Uso la transparencia como un delimitante del espacio pictórico igual que la transparencia lo es del espacio arquitectónico

–Y ¿qué le brinda?

–Me permite elaborar distintos puntos de vista y perspectivas, de tal forma que estos temas están resueltos de muy diversas maneras.

–¿Qué le mueve a trabajar sobre la transparencia?

–Me interesa ese límite que produce la transparencia en la arquitectura, a veces físicos y otras veces son espaciales o incluso teóricos. La transparencia me permite indagar en esos límites.

–¿Y le condicionan?

–No. Me abren posibilidades plásticas muy variadas. Me dan mucha libertad porque puedo trabajar distintos puntos de vista. Además, soy profesor de dibujo técnico en Secundaria por lo que dibujar trazar y delinear me apasiona.

–En algunas de sus obras plasma incluso cuando la luz cuando deslumbra, ¿se basa del natural?

–Mi obra parte de un viaje inicial. Los edificios son arquitectura contemporánea, como el Guggenheim de Bilbao. En mis viajes tomo apuntes, hago dibujos y elaboro ese referente inicial. A partir de esas imágenes, trabajo y elaboro mis materiales para plasmarlos en mis cuadros. A veces como los cuadros superponen muchas formas, muchas luces y muchas variaciones de matices del gris en la creación del cuadro existe un juego. El espectador se enfrenta al cuadro y se pregunta sobre lo que hay representado.

–Al concebir la obra ¿desea implicar al espectador?

–Sí, me gusta que el espectador participe del cuadro, que disfrute de él y que le aporte cosas distintas cuando lo vea, que no sea un cuadro cerrado. Igual que yo trabajo muy abierta quiero que el cuadro tenga ese resultado final.

–En la muestra hay obra muy realista, pero ¿toca también la abstracción?

–Sí, a través de las transparencias que logro con pequeñas pinceladas intento analizar los límites que me sugiere la arquitectura y cuando a veces estoy perdido en un mar de líneas, a veces el resultado final busca un realismo, pero en otras ocasiones en un lenguaje puramente de formas o más abstracto funciona muy bien. No obstante, la forma de trabajar es siempre la misma.

–Los estudios de artistas también tienen cabida en su creación pictórica y en la muestra ¿por qué?

–Porque son espacios íntimos. En algunos casos son mi estudio, pero tengo la pasión de visitar el estudio de otros artistas porque me fascina ver cómo trabajan. Al final hago mi propia lectura de ese lugar. En Zamora he visitado una muestra sobre Méliès y me ha cautivado la maqueta del estudio del cineasta. He hecho muchas fotos y de ahí quizá salga algún cuadro.