La ciudad no es ajena al problema de la despoblación, pero el alcalde, Rafael González, considera que es posible frenar la sangría si los jóvenes pueden acceder a una formación acorde a la realidad social de Toro y si toresanos que ya han finalizado su vida laboral retornan a su tierra natal. Para conseguir estos objetivos, el Ayuntamiento, que colabora en la jornada "Razones para Quedarnos" organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y que tendrá lugar 14 de noviembre, tiene previsto impulsar medidas relacionadas con la ampliación de la oferta formativa de FP, además de garantizar los servicios públicos que los mayores demandan.

–¿Qué ofrece Toro para que sus habitantes no tengan que desarrollar su proyecto de vida en otras ciudades?

–La razón es sencilla. En Toro se vive muy bien. Es una ciudad que cuenta con servicios básicos esenciales. Además, está situada a corta distancia de otras ciudades como Zamora, Valladolid o Salamanca.

–Uno de los objetivo de la jornada "Razones para Quedarnos" es analizar cómo retener y atraer talento para frenar la despoblación, un problema al que Toro no es ajeno. ¿Cómo está trabajando el Ayuntamiento para conseguir este objetivo?

–En Toro hay mucho talento y en muchas facetas como la artística, la cultural o la laboral. Tenemos que intentar retener ese talento y Toro es un lugar que tiene mucho que ofrecer para desarrollar un proyecto vital. Para conseguir ese objetivo, una parte importante depende de las Administraciones, pero otra depende de cada uno de nosotros. Otras ciudades más grandes también tienen sus dificultades y no son distintas a las de Toro. Creo que ciudades como Toro tienen más posibilidades de progresar porque tiene mucho camino por recorrer. En otros lugares ya lo han recorrido y se han equivocado, pero Toro todavía no.

–¿Una formación acorde a los nichos de empleo y la actividad económica de Toro es clave para retener a los jóvenes?

–Los jóvenes obtienen la formación en las universidades, pero tenemos que intentar que existan puestos de trabajo acordes con esa formación. Es esencial que el trabajador pueda vivir en Toro. No obstante, hay sectores como la agricultura en los que no hay relevo, porque los hijos del agricultor se han trasladado a otros sitios a trabajar, aunque se van a dar cuenta de que en esos lugares no van a vivir mejor que en Toro. Además, creo que sectores como la agricultura tienen mucho futuro en Toro.

–Desde el Ayuntamiento se ha dado ya algún paso para intentar adaptar la oferta formativa a los sectores que generan más empleo en la ciudad?

–La oferta formativa para jóvenes debe ser acorde a la realidad social de Toro. Por este motivo, los módulos de FP tienen que estar relacionados con el turismo, la enología, la agricultura o la ganadería. Si conseguimos más ciclos de FP creo que las personas que los cursen se quedarán y van a poder desarrollar su proyecto vital en Toro, porque ofrece puestos de trabajo acordes a esa formación. En un reciente Consejo Escolar ya se ha abordado este tema y se van a solicitar otros ciclos formativos de FP.

–Uno de los problemas para que los jóvenes puedan emanciparse es la compra o alquiler de una vivienda, ¿qué medidas puede aplicar el Ayuntamiento en este sentido?

–La construcción de vivienda social excede las competencias municipales, pero el Ayuntamiento puede ofrecer suelo y facilitar el desarrollo de proyectos urbanísticos. Además, en la ciudad tenemos un nicho de viviendas cerradas, que ni siquiera han accedido al mercado y que no han encontrado compradores. También hay proyectos urbanísticos de construcción de promociones de viviendas y adosados que se pretenden desarrollar.

– En un elevado porcentaje la población de Toro está conformada por personas mayores que requieren una atención especial para satisfacer sus necesidades...

–Hoy en día el concepto de gente mayor no es el mismo que antes. Dentro de unos días voy a cumplir 60 años y cuando yo era joven una persona de mi edad era considerada una anciana. Estuve hace pocos días en la presentación del curso de la Universidad de la Experiencia y daba gusto ver a personas de más de 80 años que siguen teniendo ganas de aprender. Es verdad que las personas mayores tienen sus necesidades, pero también participan activamente en la vida social de Toro y debemos aprender de ellas. Desde el Ayuntamiento se están acometiendo actuaciones pensando en las personas mayores. Por ejemplo, en las obras que se ejecutan en las vías públicas se están eliminado las barreras arquitectónicas. También intentamos ofrecer los servicios que los mayores demandan y tenemos que adaptar la realidad social de Toro a ellos y no solo por los que viven en la ciudad, ya que también tenemos que pensar en los que pueden regresar.

–¿El regreso de toresanos que un día tuvieron que emigrar puede contribuir a frenar el problema de la despoblación?

–Creo que Toro va a alcanzar un punto de inflexión en el crecimiento poblacional. Personas de mi edad van a volver a Toro una vez que hayan terminado su vida laboral y que sus hijos se hayan asentado en otros lugares. Espero que Toro reflote por esta vía. Creo que Toro tendrá mucho futuro si conseguimos que los jóvenes no se marchen y que regresen personas de una cierta edad que ya han concluido su vida laboral.

–¿El retorno de militares a Monte la Reina sigue siendo la gran esperanza de Toro para paliar la sangría demográfica?

–De Monte la Reina me entero de las noticias por el periódico. Todavía estoy esperando la llamada de alguien del Ministerio de Defensa para explicarme el proyecto. Nadie se ha puesto en contacto con este Ayuntamiento y creo que deberían dar ese paso y poner las cartas sobre la mesa. A Margarita Robles la conocí cuando era magistrada, tengo muchas esperanzas en ella y, cuando venga a explicar ese proyecto, diré que se va a hacer. Espero que no sea solo una ilusión como tantas otras y que se materialice.

–En el discurso inaugural de la Fiesta de la Vendimia reclamó un trato especial para Toro...

–Creo que la ciudad es la gran olvidada de la provincia. No debemos olvidar que es la cabecera de la comarca y si te vuelcas con Toro salvas a los pueblos de alrededor. Si dotamos a Toro de servicios públicos de calidad los vecinos de pueblos cercanos seguirán viviendo en ellos porque a poco kilómetros tienen unos servicios. Ahí lo dejo.