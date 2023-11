Cuenta atrás para el evento eWoman, organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que se celebra este jueves, 23 de noviembre, en el salón de actos del Consejo Consultivo de Castilla y León. Un encuentro en el que la mujer es protagonista absoluta, donde se le da la palabra y se destaca su papel indispensable en diferentes ámbitos, desde puestos de responsabilidad de grandes empresas hasta cargos importantes en sectores agroalimentarios, industriales o políticos.

Presente en este encuentro estará Isabel Calvo, responsable de planificación y compras de Leche Gaza —una de las empresas patrocinadoras del evento— quien tomará la palabra para compartir su experiencia profesional como mujer en este sector, como ingeniera técnica agrícola.

–¿Qué labores desarrolla al frente de la planificación y compras de Leche Gaza, una de las empresas más reconocidas de la provincia?

–En la parte de planificación, me encargo de realizar un planning de la semana anterior. En función de las ventas a nuestros clientes, vemos los productos que necesitamos según la demanda. En el departamento de Compras, el objetivo es abastecer de materias primas, para poder envasar lo que tenemos planificado. Por otra parte, también organizo y documento la parte de control de calidad y exportaciones.

–¿Todavía siguen siendo los ganaderos gran mayoría en este sector o ve cómo se va incorporando la mujer a este campo?

–La verdad que, en esta parte, sí que siguen siendo mayoritariamente hombres, aunque cada vez se ven más mujeres en el campo.

La importancia de la leche

–¿Cómo describiría el sector de la leche en Zamora y su importancia para la economía de la provincia?

–Tanto el sector lácteo como el ganadero son pilares fundamentales en el desarrollo de la economía, puesto que el sector agroalimentario ocupa un gran porcentaje del tejido industrial de la provincia zamorana.

–¿Cómo entró y fue ascendiendo en su carrera profesional y en esta empresa?

–En el año 2013 realicé las prácticas de empresa requeridas en mi carrera, durante 40 días. En septiembre del año siguiente, la Universidad de Salamanca me concedió una beca a través de su fundación, para alumnos recién titulados. En dicha beca estaba apuntada la empresa Leche Gaza como receptora de alumnos y estuve durante seis meses de becaria, formándome dentro de la empresa, concretamente en la parte de análisis y control de calidad en el laboratorio. Fue en octubre de 2015 cuando la empresa me llamó para cubrir una vacante en el laboratorio y poder seguir realizando las tareas en las cuales me formé estando de becaria. Hasta septiembre de 2022 he estado en el laboratorio, llevando además parte de control de calidad. A partir de entonces, me encargo de las gestiones en control de calidad, planificación, compras y temas de exportación.

Compañeras de trabajo

–¿Hay representación femenina destacada en esta empresa, aparte de su cargo?

–Sí, actualmente en la empresa estamos trabajando un total de seis mujeres.

–¿Qué puestos ocupan estas seis compañeras que están en Gaza con usted?

–Las mujeres ocupan diferentes puestos en departamentos en nuestra empresa tanto en oficina como en fábrica, además de puestos de responsabilidad, por supuesto.

–¿Nunca ha sentido algún tipo de rechazo por ser mujer en su profesión, es algo ya superado desde hace tiempo?

–Nunca, al contrario, yo siempre he formado parte de la plantilla como una trabajadora más, indistintamente de ser mujer.

Las carreras técnicas

–Su formación es de Ingeniería Técnica Agrícola, ¿qué representación femenina había en esa carrera?

–Era una carrera con bastante representación femenina, más del 50% de mujeres estábamos en las aulas de la Politécnica.

–¿Cómo valora el Campus Viriato, animaría a los estudiantes a formarse allí?

–Por supuesto, la experiencia para mi fue muy satisfactoria, tanto por los medios técnicos de formación de los que disponen, como por el equipo humano que lo forma. Recomendaría al 100% estudiar en ella.

–¿Es complicado todavía que las mujeres se decanten por estas carreras técnicas?

–Yo creo que no es complicado en absoluto. De hecho, las carreras técnicas son una vía de salida bastante buena al mundo laboral. Puede parecer complicado por ser carrera técnicas, pero para nada, cualquiera, si se lo propone, la puede hacer.

Proyectos STEM

–¿Qué opina de los proyectos educativos que existen para que las niñas se decanten por las materias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas? ¿Cree que es necesario hacer hincapié en que las niñas también pueden estudiar estas carreras?

–Todo lo que sea formación que haga decantarse a las niñas por medios tecnológicos siempre es necesario, dando de esta manera a conocer carreras técnicas estudiadas tradicionalmente por hombres, las cuales no hacen distinción de género para destacar en el mundo laboral, siendo posible realizar una trayectoria brillante en el mundo industrial independientemente del género.

–¿Qué mensaje quiere lanzar en la conferencia que impartirá durante el evento eWoman?

–Me voy a centrar e exponer a los participantes cómo se pueden llegar a conseguir retos profesionales con mucho esfuerzo y sacrificio personal, a pesar de la dureza de estos. Si te lo propones lo consigues, aunque el camino no sea fácil.