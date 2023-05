El PSOE de Benavente ha presentado en el día de cierre de campaña sus proyectos en materia de logística y lo ha hecho en el Centro de Transportes donde "en estos momentos se están efectuando dos nuevas naves con un importe de 3,8 millones de euros”.

El cabeza de lista a la Alcaldía, Luciano Huerga, ha señalado que "hoy es un día importante para Benavente al aprobarse, de manera inicial el proyecto de expropiación, reparcelación y urbanización del Polígono Industrial Puerta del Noroeste tras la paralización hasta que hemos tenido los compromisos económicos. Hoy podemos decir que Benavente es dueño de su futuro, de su destino y el futuro es la Reindustrialización a partir del Puerta del Noroeste”.

Señala Huerga que "el equipo de Gobierno socialista que ha liderado el Ayuntamiento tenía claro que si quieres cosas distintas haz cosas distintas. Y nosotros hemos sido valientes, hemos sido tozudos y hemos apostado por un proyecto industrial y logístico que revolucionará Benavente porque hemos despertado ese potencial que estaba dormido, que todos veían y que nadie se atrevía a iniciar y eso lo hemos hecho".

El candidato socialista está convencido de que el Partido Socialista “tenemos el equipo y el modelo de ciudad más claro que ningún otro, lo hemos demostrado a lo largo de la campaña, todos los días hemos puesto propuestas, el resto salvo populismo, demagogia y generalidades no han hecho nada”.

El candidato indicaba que frente a su modelo existe el modelo “negacionista” definiendo así a los partidos de derecha y extrema derecha que se presentan a las municipales a los que califica de “no tener programa, ni proyectos, no han trabajado nada en estos cuatro años, son recién llegados, desconocen todo, ni tienen propuesta y en muchos casos ideales” y respecto al PP “espero que siga siendo el partido de la oposición, ni tan siquiera cree en el Puerta del Noroeste.

Luciano Huerga ha llamado a la participación en este 28 de mayo “les digo que piensen, que tengan claro que esto no va de elecciones nacionales y autonómicas, que no se dejen engañar. Los benaventanos necesitan equipo y proyecto, no siglas, no una marca y tengo claro que lo van a saber apreciar y que van a votar en consecuencia el próximo domingo”.