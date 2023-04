De Zamora al País Vasco | José Luis Prieto será el cabeza de lista del PP en Beasain

José Luis Prieto Calderón será el cabeza de lista del Partido Popular en Beasain, un municipio guipuzcoano de unos 14.000 habitantes donde la organización necesitaba un candidato para poder presentarse el 28 de mayo. El actual vicepresidente cuarto de la Diputación y exportavoz del PP en Toro se puso "a disposición del partido" después de comunicarle a los dirigentes zamoranos su decisión de no continuar en los cargos que ocupa actualmente.

"Igual que en su día me presenté como cabeza de lista en Morales porque hacía falta un candidato o que me quedé como portavoz en Toro cuando Jesús Sedano renunció a su acta, he vuelto a estar donde me necesitaba mi partido", justificó Prieto, que recordó que presentar listas del Partido Popular en el País Vasco implica "muchas más dificultades" que en otros puntos de España donde la marca tiene una mayor implantación.

"Opciones muy remotas"

Prieto, que llegó a trabajar hace años en Guipúzcoa, es consciente de que tiene "opciones muy remotas" de salir concejal de Beasain, aunque sí está dispuesto a ir al municipio si el partido le reclama para algo durante la campaña: "Mi apoyo siempre lo van a tener", recalcó el todavía vicepresidente cuarto de la Diputación de Zamora, que insistió en su "disponibilidad para cualquier circunstancia" que determine el PP.

Además, Prieto confirmó que su intención es concluir el mandato y regresar a su puesto de trabajo en la Subdelegación del Gobierno, a la par que pretende continuar con las clases que imparte en el Campus Viriato, con la ventaja que le otorga "tener donde volver".