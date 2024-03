Nico Delmonte, jugador del Zamora CF: "Hay que volver a sumar de tres"

En la línea del resto de la plantilla, el jugador del Zamora CF Nico Delmonte aseguró que el equipo intenta aislarse lo más posible de la situación que vive el Club tras la investigación judicial que está sufriendo el presidente Víctor de Aldama: "La semana ha sido normal, entrenando, aunque sabemos la dificultad que trae todo el tema externo que no se puede controlar. Intentamos no desviar el foco y que llegue el fin de semana para competir mejor y empezar a sumar de tres otra vez".

Delmonte no cree que lo externo vaya a influir en lo deportivo: "Las horas que estamos en el club, centrados en los entrenamientos, te olvidas prácticamente. Luego cuando estás en casa, lees, ves las redes sociales, pero no sabes qué veracidad tienen las cosas que se informan, y eso es algo que no puedes controlar. Son cosas que no están a nuestro alcance y tendrán que resolverse en su tiempo y medida. Pero el roll nuestro es seguir entrenando, compitiendo, hacerlo lo mejor posible, y poco más".

Delmonte no encuentra una explicación concreta a estas tres jornadas sin ganar: "Han sido tres partidos sin ganar: el del Dépor, para mi fue una desgracia, en los últimos 20 minutos pero se había hecho una buena primera parte; en Oviedo, igual, y el pasado domingo nos faltó efectividad, se crearon muchas ocasiones pero ese día tocó no entrar". Respecto al Avilés, Delmonte reconoce su gran nivel: "A estas alturas todos los equipos te van a dar guerra independientemente de que estén arriba o abajo", puntualizó el jugador argentino.