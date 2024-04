El Atlético Benavente remonta y suma tres puntos muy importantes ante O'Parrulo

El Caja Rural At Benavente FS consigue una trabajada victoria en una pista muy difícil, ya que empezó los primeros minutos perdiendo por 2 a 0 aunque supo revertir el resultado y se llevó el gato al agua. El Cafés Candela O Parrulo FS está undécimo con veintiséis puntos y tiene que ganar para alejarse algo más de la zona de descenso de la clasificación, mientras que el cuadro visitante se encuentra séptimo con cuarenta y cinco puntos y necesita obtener los tres puntos importantes en una pista difícil, ya que se acercaría un poco más a las plazas de play-off de ascenso.

Una primera parte intensa ya que en el primero minuto de encuentro los locales ya anotaron un gol que descolocó al Benavente; marcó Keita tras un giro que hizo al pase que recibió de su compañero y tiró a bocajarro en la portería contraria. Los visitantes iban generando algunas internadas y acciones peligrosas, pero no acababan de materializar todas esas oportunidades. Llegados al minuto 14 del choque, Fernando, por parte del O Parrulo, anotó el segundo tanto que les ponía a los de casa con ventaja en el marcador. Fue un contragolpe que despistó al conjunto visitante y acabaron convirtiendo ese gol. Los minutos restantes, no generaron muchas ocasiones los locales, pero sí el Benavente, que quería revertir esa mala situación que había sufrido en poco menos de quince minutos de partido. Antes del descanso, los jugadores rivales pudieron haber marcado algún gol, ya que tuvieron múltiples ocasiones claras aunque no estuvieron acertados de momento. Así que, el partido se fue al descanso con 2 a 0 en el marcador y el Atlético Benavente tenía que cambiar mucho las cosas si querían sumar los tres puntos que buscaban.

Empezada la segunda parte, el juego era bastante pesado y duro entre ambos conjuntos, sin embargo, los visitantes estaban mucho mejor respecto el primer tiempo, pero no llegaban los goles. Aún así, en el minuto 30 de juego llegó el primer tanto para el Benavente, marcó Ángel tras un tiro exterior que sorprendió al guardameta local y quitó las telarañas de toda la portería. Seis minutos más tarde, en el 36´, Cristian anotaba el gol que volvía a poner las tablas en el marcador. Fue una jugada donde el equipo usó un portero jugador en campo contrario y Cristian la enganchó para dar esperanzas al Benavente de poder ganar el partido. Y un minuto más tarde, Josema marcaba el tercero que subía al marcador tras un robo de balón en que el conjunto visitante estaba defendiendo en igualdad en su propia parcela. Este tanto daba la victoria a los de Marcos, pero aún quedaba cierto tiempo que no podían desperdiciar, por lo que tocaba defender con contundencia y organización para mantener el resultado todo lo que restaba. Aún así, los locales les crearon una última ocasión que podría haber significado el empate a 3, aunque al final no la transformaron, ya que salió fuera de la meta. Así que, el conjunto de Marcos Vara venció al equipo local que no le puso las cosas fáciles en ningún momento y suman tres puntos que son cruciales en este tramo final de la temporada.