El Zamora, con seis bajas para Avilés

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, reveló ayer que cuenta con seis posibles bajas para el partido del próximo domingo en Avilés, entre las que se encuentran las de Joel, que se lesionó contra el Vilalbés, y Bolo, un defensa imprescindible para el técnico vasco. Afortunadamente, las lesiones de Joel y Bolo no serán de larga duración. Movilla señaló que "tenemos seis jugadores no aptos para el partido del domingo y dudo que recuperemos alguno. Ha sido una semana bastante accidentada y vamos a tocar madera, no vaya a ser que todavía haya alguna baja más".

El entrenador del Zamora negó que haya una sola explicación para las tres jornadas sin ganar: "Cada partido ha sido diferente, han sido varias circunstancias, no hay un patrón común. El único patrón común son los dos empates y que no hemos sumado tres puntos". Respecto al Avilés, Movilla añadió que "no lo enfocamos con ánimo de reivindicárnos porque llevamos todo el año reivindicándonos. Pero sí es un escenario importante contra un rival importante que se está acercando a los primeros puestos y su plantilla está enfocada para pelear el campeonato y tiene jugadores importantes, en una plantilla bien hecha que además se ha reforzado bien en el mercado invernal. Han dado un salto de calidad y aunan experiencia, juventud, proyección, complementariedad entre los jugadores. Aspiran a todo, les costó al principio, pero tras el cambio de entrenador llevan números de play off. De haber empezado así, estarían ahora junto a nosotros".