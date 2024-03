El Zamora CF cumple un mes con las cuentas bloqueadas tras la detención de Víctor de Aldama

Se cumple un mes desde la detención, y posterior puesta en libertad con cargos, de Víctor de Aldama, un episodio que hizo saltar por los aires la aparente tranquilidad con la que transcurría la temporada 2023-24 en el Zamora CF. Al día con Hacienda y Seguridad Social, tal y como ellos mismos anunciaron en Navidad, sin retrasos en los pagos a trabajadores, proveedores y empresas colaboradoras, y bien posicionados en la tabla de clasificación, la entidad del Duero parecía haber dejado atrás los meses convulsos en los que las deudas con el fisco habían puesto en jaque al club.

Todo saltó por los aires el 20 de febrero, día en el que el presidente del Zamora CF, junto con otra veintena de personas, fue detenido dentro de la "operación Delorme", conocida coloquialmente como "caso Koldo", una trama investigada por la UCO (órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil) por la presunta venta fraudulenta de mascarillas en plena pandemia a diferentes administraciones públicas.

Ese fue el punto de partida de una investigación que cada vez cuenta con más tentáculos y ramificaciones, también en el extranjero, y que sitúa al presidente Aldama en el punto de mira ya que se le considera uno de los supuestos comisionistas de este entramado que también ha salpicado al Gobierno central. Aunque en la calle, el presidente rojiblanco se encuentra en el centro de la investigación y con las cuentas bloqueadas judicialmente desde hace un mes, incluidas, por tanto, las del Zamora CF lo que está impidiendo al club operar con normalidad desde hace ya varias semanas. Conscientes de que están en el punto de mira, ya que también se analiza la procedencia de los 1,3 millones de euros con los que el empresario adquirió la mayoría del accionariado de la entidad durante el proceso de conversión en Sociedad Anónima Deportiva, en el Zamora CF han intentado en todo momento irradiar una imagen de tranquilidad que cada día que pasa se hace más insostenible, por irreal. La incertidumbre sobre lo que puede suceder es una realidad en una empresa (una de las múltiples de Aldama) que cuenta con alrededor de medio centenar de profesionales entre futbolistas, responsables del staff técnico, administrativos, trabajadores de mantenimiento, utillero, limpieza…, toda una estructura que aguarda noticias, y que vive con el temor de lo que puede suceder, y es que para ellos lo que está en juego es su futuro laboral, su sustento.

A día de hoy, (empresas colaboradoras externas aparte) a todos ellos les falta por recibir la nómina de febrero, y según ha podido saber este periódico, Víctor de Aldama sí habría solicitado al juez, a través de sus abogados, el desbloqueo de sus cuentas o el levantamiento parcial de las medidas cautelares para poder hacer frente a estos pagos pendientes.

Aunque los primeros días el hermetismo era absoluto y todas las informaciones que se conocían en el Zamora CF era a través de los medios de comunicación, a día de hoy sí hay comunicación entre algunos de los responsables rojiblancos con Aldama, una circunstancia de que da algo más de sosiego, aunque cierto es que nadie sabe cuánto se puede alargar este panorama dada la envergadura que ha tomado la investigación.

Tampoco se sabe nada en el club del vicepresidente Alberto Escolano, socio de Aldama, aunque es cierto que desde que el madrileño tomara las riendas todas las decisiones que no fuera deportivas pasaban por él como máximo responsable. De este modo, se continúa a la espera de noticias de que den algo de respiro a un Zamora CF que vuelve a temer por su futuro.

¿Una crisis trasladada al campo?

Desde que saltara la noticia sobre la detención de Víctor de Aldama, el Zamora CF ha tratado de abstraerse aunque, como es lógico, están pendientes de lo que sucede y la preocupación existe. No les ha impedido, no obstante, mantener su rutina de trabajo habitual, aunque es cierto que, aunque no haya relación directa, tras la importante victoria ante el Pontevedra, el equipo acumula tres tropiezos consecutivos bastante inesperados ante equipos de la zona baja (derrota ante el Fabril, 1-2, y empates ante Vetusta y Villalbés, ambos por 1-1). Sin embargo, nadie en el seno del club cree que estos resultados puedan estar relacionados con la crisis institucional, y confían en poder dejarlo claro este fin de semana en su visita al Real Avilés.

Suscríbete para seguir leyendo