Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora: "Me preocupa el tiro libre y el rebote ofensivo"

No podía estar totalmente feliz Ricardo Vasconcelos al término del encuentro ante Adareva. Sí lo era por el lado de la victoria, pero no por el juego de las suyas, muy lejos de su máximo nivel en un tramo clave de la temporada. Se lamentaba el luso de que las suyas no habían terminado de estar "100% enchufadas". En su valoración recordaba como quedó patente que "no hay rivales fáciles en esta liga. Lo bueno fue que lo sacamos, fuera como fuera, pero me preocupa el tiro libre y el rebote ofensivo", señaló al tiempo que admitía que "el último cuarto fue dramático".

Durante el encuentro, el Zamarat contabilizó hasta 13 tiros libres fallados, un bagaje que no puede permitirse un equipo que aspira al ascenso a la élite del baloncesto masculino. "En un partido como estos, te pasa una factura tremenda porque no te deja ir. En un porcentaje normal estarías controlando el partido a 10 puntos, pero así no pasa porque fallas, fallas y fallas, y ahí tenemos que darle un cambio", comentó el responsable del banquillo del Recoletas.

En el lado positivo, el técnico destacó el triunfo en un encuentro que había que sacar "sea como sea" en un momento en el que las emociones cuentan mucho y que puede llegar a afectar al juego dde la plantilla. "Hay que controlar las emociones y llegar a finales igualados y ganarlos", como sucedió en esta última jornada.

Aunque se esperaba un partido competido, lo que no auguraba el responsable luso es hacer tan mala primera parte. "Vamos a trabajar, tenemos que darle un toque de atención a la confianza. Estamos sacando partidos y no tenemos que estar con miedo, pero hay que llegar con mejores sensaciones y vamos a trabajar para ello", concluyó Ricardo Vasconcelos.

A partir de este momento al equipo zamorano le toca pensar en su próximo compromiso que será lejos del Ángel Nieto. El Recoletas Zamora abrirá un tramo vital de la competición. Este sábado visitará al Real Canoe de Madrid, el Miércoles Santo será Ardoi para después recibir el Sábado Santo al Alcobendas, tres compromisos claves que marcarán el devenir del CD Zamarat.