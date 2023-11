Ricardo Vasconcelos, entrenador del Recoletas Zamora, señaló que el décimo triunfo de su equipo se logró en un partido que las naranjas tuvieron "bajo control" en todo momento, destacando que si bien está "contento" con el rendimiento ofrecido por el grupo, "hay que seguir mejorando".

"Fue un partido controlado. Salimos muy bien a la pista", apuntó el técnico luso, sin esconder que Recoletas Zamora, "al momento, quizá por hacerlo tan bien", su equipo "se relajó un poco y no mató el choque tan pronto como debería".

Aun así, Vasconcelos destacó que "al final, la contienda estuvo siempre bajo control, manteniendo la distancia en el marcador para poder jugar al ritmo adecuado, tanto en defensa como en ataque".

La satisfacción naranja, sin embargo, no hizo olvidar a Vasconcelos que hay margen de mejora. "Si bien el ataque, poco a poco, ha ido a mejor, hoy el porcentaje de tiros de tres no fue el deseado. Hay que trabajar para que eso no vuelva a ocurrir", indicó, asegurando que si bien está "contento" con las suyas "hay que seguir trabajando porque aún queda mucho" campeonato por delante.