El magnífico inicio de temporada del Recoletas Zamora es incuestionable. 9 victorias de 9, líderes en solitario de la Liga Challenge y con capacidad de luchar por todo. Esa es la realidad que atraviesa en estos momentos el CD Zamarat, y en el vestuario apuestan por seguir yendo “partido a partido” y no pensar más allá del siguiente compromiso que en este caso será en Tenerife (domingo, 13.30 hora peninsular). Así lo aseguró este jueves Marina Ewodo quien admitió la “muy buena dinámica” que atraviesan y la alta moral con la que se encuentran las jugadoras. “Al inicio no lo vi tan claro, ni creí que fuera posible este inicio porque hacer un 9-0 no es fácil”, y este fin de semana irán a por la décima ante un oponente que es noveno en la tabla.

A título personal aseguró encontrarse contenta y cómoda, adaptándose a la cultura española y a este respecto confesó que “ganando, todo es más sencillo”. También tomó la palabra el entrenador del Recoletas para avanzar que, a pesar de las diferencias actuales en la clasificación, no tendrán un envite sencillo ante La Laguna, un plantel frente al que “a la hora de defender, o lo haces bien, o lo vas a pasar muy mal”. Ricardo Vasconcelos explicó que el que tendrán enfrente es un equipo “regular en su juego y si le quieres ganar tienes que estar por encima. Sera importante mantener un nivel alto y ser también regulares”. En su intervención, el portugués admitió que sí esperaba un arranque positivo de competición y estaba contento con la plantilla que se había configurado, aunque luego toca ver cómo es el resultado y cómo se conjugan todas las piezas. Ahora, meses después, Vasconcelos mostró su parecer de que “es un equipo bien ajustado y capaz de ganar a cualquiera, pero no esperaba un 9-0. Sabemos que hay rivales fuertes y veo muchos equipos con posibilidades de llegar a la primera posición”. Con todo, el portugués tiene claro que “hay que ir uno a uno porque esto es muy largo”, y el siguiente paso lo quieren dar este fin de semana en un encuentro en el que, en principio, tiene a todos sus efectivos disponibles.