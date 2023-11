El Recoletas Zamora pondrá en juego este sábado (20.00 h.) su imbatibilidad en la Liga Challenge e intentará sumar su novena victoria consecutiva frente a un debutante en la categoría, el Azul Marino mallorquín que nunca ha visitado en Ángel Nieto, pese a que llega con varias jugadoras que conocen bien nuestra ciudad como es el caso de las ex Nneka Ezeigbo, que jugó aquí en las dos últimas campañas, y Alejandra Quirante, que fue naranja en la última campaña en Liga Endesa aunque prácticamente no jugó debido a una lesión. Además, la líder del equipo, la mallorquina Gabi Ocete ha pasado por el Ángel Nieto en múltiples ocasiones en varios equipos, pero hoy no va a poder jugar debido a una lesión, lo mismo que ocurre con Bea Royo, que también es baja médica. El partido llega tras dos semanas de descanso para las naranjas en las que Ricardo Vasconcelos consiguió dos brillantes victorias en la primera ventana clasificatoria para el Europeo 2025 que ha servido para que el estado físico de las jugadoras narajas sea óptimo tras el descanso. El encuentro contra Alqazeres ha sido aplazado para el martes 12 de diciembre.

Recién llegado El Azul Marino es un recién llegado a la Liga Challenge a la que accedió este verano desde los despachos y partía como un serio candidato a jugar el play off de ascenso, aunque todavía no ha cumplido las espectativas y se encuentra en mitad de la clasificación en un grupo de cuatro equipos que tienen cuatro victorias y otras tantas derrotas. El equipo que prepara Daniel Rubio ha perdido con Estepona (54-50), Unicaja (60-56), Paterna (78-48) y Joventut (67-72). El conjunto balear incorporó este año a la pívot estadounidense Vanessa Austin, que llegó desde el Bembibre de Liga Endesa; a la italiana Giulia Ciavarella; se trajo de Alcobendas a la mozambiqueña Clitan de Souza; también para el juego interior, a la serbia Bojana Stevanovic, que llevaba tres años jugando en Melilla; y desde Paises Bajos, con cuya selección ha estado en esta ventaja del Eurobasket, llegó la alero Iris Vennema. Pero el gran bombazo en el mercado de Liga Challenge lo dio el Azul Marino fichando a nuestra Nneka Ezeigbo que ha estado entre las mejores pivots de la Liga en las dos temporadas que militó en Recoletas y no está decepcionando en ésta con 11 puntos y 8.5 rebotes, promediando "tan solo" 24 minutos de juego. Por lo que respecta al "roster" nacional, Gabi Ocete, a sus 35 años, ha regresado a su tierra, y ha jugado los siete primeros partidos con una media de 20 minutos en el puesto de base que comparte con Alejandra Quirante, la jugadora más utilizada por el entrenador que le está dando 27 minutos de juego. La escuadra insular está acusando bastante las bajas por lesiones pero a nadie se le escapa que la evolución está siendo positiva y en ningún momento ha dejado de ser candidato, al menos, a jugar el play off. El CD Zamarat combate la Violencia de Género con precios especiales para el Recoletas Zamora - Azul Marino Con motivo de la celebración el próximo 25 de noviembre del Día contra la Violencia de Género, el CD Zamarat ha preparado una promoción especial para el partido de hoy por la que se establecen precios especiales para adultos a 5 euros y los menores de edad podrán entrar en el pabellón gratis. Además, a la entrada del pabellón se entregarán pulseras moradas a todos los asistentes. "Desde el CD Zamarat denunciamos la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y nos sumamos a la lucha contra la violencia de género", ha señalado el club naranja en una nota de prensa.